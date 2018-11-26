兩人都選1166票 抽籤決定誰當選

姜俊豪幸運抽中當選籤，與親友相擁喜極而泣。（呂妍庭攝）

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中時
抽籤前兩人一起來檢查籤罐。（呂妍庭攝）

嘉義縣朴子市竹圍里長此次競爭激烈，有2人出來挑戰現任里長，24日開票結果，爭取連任的莊長源與新人姜俊豪竟都拿下同票數1166票，今26日上午在朴子市公所舉行公開抽籤儀式，最後姜俊豪幸運抽中當選籤，當場喜極而泣，籤運不佳的莊長源雖表示遺憾，仍必須接受。

竹圍里是朴子市大票倉，莊長源本身還掛名立委蔡易餘服務處執行長，這次爭取連任，面臨黃振明、姜俊豪挑戰，其中姜俊豪對莊長源造成極大威脅，當天兩人同票，兩陣營都難以置信，但當場驗票後，確定兩人各自獲得1166張選票。

依規定，同票數的兩人需透過抽籤決定輸，今上午莊長源、姜俊豪在支持陪同下到公所進行抽籤，黃嫈珺與挺莊的副議長陳怡岳都到場關心，現場氣氛相當緊張，穿著一身紅的姜俊豪籤運佳，抽中1號後就幸運抽中當選籤，不僅姜俊豪情緒激動，親屬也跟著流淚，現場響起一陣歡呼聲。

姜俊豪哽咽落淚地說，他投入選舉半年，感謝媽媽、舅舅和幫助過他所有的人，陪他打這場選戰，能夠同票他已非常感謝，今又順利當選，「除了謝謝，還是謝謝」。連任失利的莊長源一臉沒落，指選舉結果同票，打破竹圍里有始以來的紀錄，雖然最終結果令人遺憾，但他還是會繼續為鄉親服務。

(中時 )

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