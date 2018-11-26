台中》盧秀燕：不論中央或地方 傾聽民意最重要

台中市長盧秀燕認為不論中央或地方，都要傾聽民意。(圖片取自中時電子報臉書)

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中時電子報
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台中市長選戰，國民黨提名的盧秀燕大贏21萬票當選，成台中史上第二位女市長，今天展開謝票行程，面對記者詢問是否國民黨必須讓地方首長成為決策核心的問題時，盧秀燕認為不論中央或地方，傾聽民意最重要。

盧秀燕對媒體訪問表示，這次選戰，國民黨花了很多時間和力氣整和台中各勢力和派系，化不可能的任務為可能，所以成功不是偶然，就是因為團結，國民黨才能在台中大勝。因此國民黨非常感恩，這次謝票，原台中市區和原台中縣區都會一一謝票，而她也表示，未來會秉持公平、包容、不分藍綠的理念施政，建設台中。

而國民黨這次在台中市議員的選戰結果，過半並不難，但最重要的是府會和諧。她期望未來市府和議會的關係是團結和諧，因為若府會關係不好，那麼力量就會抵銷，且議會代表民意的最高機構，所以她會好好聆聽人民的心聲，好好建設台中。

對於新北市長朱立倫日前表示，國民黨必須讓地方首長、或者國會代表，成為決策核心，讓新生代出頭天的言論，盧秀燕認為不論中央或地方，都要傾聽民意站在民意的一方，所以中央跟地方都不是最重要的，最重要的是民意。要傾聽民意、尊重民意、實現民意這才是最重要的，民意在哪裡，國民黨就在哪裡。台灣是一個民主國家，要以民為主。

(中時電子報)

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