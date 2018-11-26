岐視「同志」？他怨難過談好續約 公投前一天遭房東掃出門

2018年11月26日 11:19 中時電子報 張國欽

24日「同婚平權」公投闖關失敗，是否意味多數國人仍無法接受同性戀？一名男同志《Dcard》難過貼文，他與室友共同在新北市土城區租屋，才剛與房東續約一個月，卻在上周突然接到房東提前解約消息，說是打算租給臨時回國的親戚，不過，房東卻私下傳訊給室友：「一般台灣人比較不能夠接受同性戀，同性戀被認為是愛滋病高危險群」，讓他難過的說：「連租屋也要被歧視！」

「婚姻平權公投的前一天，因為同志身分被房東趕出去！」原PO難過的表示，從來想過「反同」離自己這麼近，因為室友收到房東的訊息，才知房東疑因知道他是同志才會解約。

房東在室友的對話框裡寫下「你應該知道他是同性戀者，我一直都不知道，直到他在炎亞論出櫃的文章按讚，我才知道」、「你願意跟他一起住，又跟他換房間，表示你對他很信任也很放心，對嗎？」、「一般台灣人比較不能夠接受同性戀，同性戀被認為是愛滋病高危險群，所以我覺得對對於他的性向應該要更低調一點…」。

原PO得知訊息後難過地說：「身分不被認同的悲哀之處，不僅在婚姻這人生大事，連租屋這種日常也要被歧視…」。此貼文引起網友怒火，紛紛痛批「講的很像是為別人好，但實際上就是惡意的歧視！」、「好可怕的世界」、「人不應該被貼有色標籤！」

(中時電子報)