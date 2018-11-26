台中市議會藍大於綠 盧秀燕強調：未來府會關係一定要和諧

2018年11月26日 11:25 中時 陳世宗

台中市議員選舉落幕！下屆65名議員中，國民黨拿下32席，民進黨25席，藍大於綠，面對市議員政治生態的重組；新當選的台中市長盧秀燕27日說，未來府會關係一定要和諧，台中市每份力量不能互相抵銷，不管是府會關係或政府和民間關係，要讓各種力量一起加乘發揮綜效，讓台中的未來大幅進步成長。

台中市議員的部份共有17個選舉區，應選65席，有130人登記參選，時代力量、歐巴桑聯盟等新興力量，以清新、敢衝為號召，皆無法突破重圍；藍營拿下32席，綠營25席，無黨7席，親民黨1席。

民進黨老將落馬有霧峰區張芬郁、北區范淞育、豐原后里區的翁美春，及北屯區蔡雅玲是連任四屆資深議員，問政專業認真卻仍無法過「五」關；法院副院長蔡其昌子弟兵，清沙梧區的王立任尋求連任卡關，參選潭雅神的張雅旻及無黨召集人張立傑也雙雙落馬。

綠營新秀當選有「新五力」的施志昌（第1選區）、林祈烽（第6選區）、黃守達（第10選區）、林德宇（第13選區）；及林佳龍子弟兵，周永鴻（第五選區）從政務官變新科議員，張家銨（第3選區）從林佳龍夫人廖婉如特助變民代。

藍營初試啼聲就上榜的北屯區黃健豪、北區陳文政。政治世家「薪火相承」有現任議長林士昌之子林孟令，前台中市議長之子張彥彤。東南區的羅廷瑋是工學里長出身，揹ＬＥＤ宣傳看板上街、到市長新購豪宅搭帳篷抗議等，引發正反熱議，成功衝上東南區最高票。

台中市政府與市議會4年來衝突不斷？盧秀燕認為，議會代表的是民意，她絕對尊重議會、尊重民意好好調整政策，她不會自我感覺良好。這麼多年來她能夠連選連任，很重要的原因就是傾聽民意、尊重民意、實現民意；「民意在哪裡，我們就站哪裡」，「以民為主」這是她多年來實踐的理念。

(中時 )