賴揆接受慰留內閣會做必要調整 明赴立院進行普悠瑪報告

2018年11月26日 11:49 中時 張理國

九合一選舉民進黨大敗，行政院長賴清德上午宣布，他已接受蔡總統慰留，未來內閣在適當時機做必要調整；而他明天也將前往立法院進行普悠瑪事故專案報告。

行政院上午舉行臨時記者會，賴揆宣布接受慰留。賴揆開場時表示，他要恭喜新當選的縣市長，透過民主程序得到選民支持可以在為期四年中施展抱負、發揮理想，為城市繁榮和服務人民努力，祝福每個縣市長在過去基礎上平安順利成功，政院承諾會與每個地方政府合作，也會提供必要協助，共同建設國家、造福國人，創造雙贏。

賴揆說，選舉已經結束，每張選票固然都對政府有很深期待，同時也是對施政檢驗，選舉結果對施政不滿意，「因此我第一時間表達道歉之意以外，也口頭請辭，昨天下午他也再次跟總統討論，最後決定留下來繼續努力」。一方面希望行政院政務推動不至於中斷，也希望協助穩定政局，後續行政院會負起責任，滾動檢討各項政策，短期內會完成公投後續相關法案，積極回應人民期待。此外，賴清德說明天他會如期率領交通部及相關部會首長到立法院報告普悠瑪事件及運輸安全種種事情，針對108年度中央政府總預算及前瞻基礎建設第二期預算，還有要進入CPTPP相關法制也在立法院審議，他也有責任持續推動，這也是他留下來重要原因。

對於外界要求內閣改組，賴揆簡短表示，內閣在適當時機做必要調整，以回應人民的期待。

(中時 )