境外生11.8萬人 教育部明年僅編177萬元輔導經費

教育部長葉俊榮今天到立法院報告明年教育經費編列情形。（林志成攝）

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康寧大學斯里蘭卡學生打黑工，引發社會關注。不過今天有立委質詢指出，大專院校境外生人數已達11.8萬人、占所有學生1成，但教育部今年、明年編列的輔導經費卻僅177.1萬元，難怪他們在台灣生活遇到問題時求助無門！

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學預算，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，大專院校境外生在97學年僅3.3萬人、占所有學生的2.5％，106學年達11.8萬人、占9.3％，現在每10個大學生中就有1個是境外生，境外生的生活輔導很重要。

張廖萬堅說，康寧大學斯里蘭卡學生被仲介騙到台灣打黑工後，他們在台灣求助無門，最後是透過斯里蘭卡的台僑向我教育部反映後，才揭開黑幕。他認為，國內大專院校對境外生的生活輔導實在太過不足。

張廖萬堅並踢爆，教育部編列的境外生輔導經費很少，106年有有343萬元，但107年減到177.1萬元，明年108年還是只編列177.1萬元，境外生人數一直增加，輔導經費卻減半，這是聊勝於無，境外生在台灣的生活遇到問題仍然不知找誰幫忙。

康寧大學透過仲介招收斯里蘭卡學生引發一連串問題後，教育部處以108學年各學制全面停招的重大處分。張廖萬堅批評，教育部平日不作為，外界關注了才下重手，康寧有4000多個學生，停招一年少1000多個學生，教育部本來要處罰學校，卻反而侵害師生權益！

民進黨立委陳亭妃表示，康寧大學決定在2019年8月起清空台南校區，最近不斷要老師接受資遣或優退，更有研究生向她投訴，學校逼他們轉學，但他們原本修的學分到其他學校有一半不會被承認，教育部如果不專案協助，他們轉學會遇到很多問題。

時代力量立委洪慈庸也質詢說，元培醫事科技大學行動科技系新南向產學合作國際專班2位學生陳重詩、鄧文貴已失蹤，學校到現在仍找不到，預期他們是跑去非法打工。對於境外生在台灣非法打工的問題，政府應該有掌握。

教育部長葉俊榮回應，對於康寧大學事件，教育部除了嚴厲懲處學校外，最重要是要保障師生權益，已強烈要求校方負起責任。至於境外生在台灣打工狀況，教育部已在進行全面性清查。

(中時 )

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