奇美博物館首發耶誕周末盛宴 幸福聖誕樹掀拍照打卡熱潮

2018年11月26日 11:35 中時 曹婷婷

耶誕節腳步倒數計時，奇美博物館將於12月15、16日及12月22、23日連續2個周末舉辦「HOHOHO聖誕週末」，更首度全館夜間開放，延長常設展、特展參觀時間至9點半，白天看不夠，晚上繼續逛展。為了替活動暖身，奇美博物館首次在戶外打造一座幸福聖誕樹，即日起正式登場，以傳統金、銀、紅色裝飾球，搭配雪花及綠色樹體，營造簡單幸福感，希望透過經典造型喚起大家對於聖誕節最初的美好印象，一登場立即成為拍照打卡焦點。

奇美博物館主要蒐藏與建築外觀皆與西洋美學相關，呼應西方人重視的耶誕節，今年特別舉辦與博物館氣氛呼應的耶誕主題活動，讓民眾不用出國，就能感受幸福、溫馨的西方佳節體驗。

副館長廖婉如表示，耶誕節是一個充滿愛、祝福與分享的節日，奇美集團創辦人許文龍先生創立博物館的初衷，就是希望分享幸福與愛。為了讓博物館融入民眾生活中，滿足民眾過節的期待，精心規畫這次活動，願不分年齡、群族的大眾，都能在豐富活動中找到自己對耶誕節的想像，並帶著輕鬆愉快的心情認識展覽與藝術。

「HOHOHO聖誕週末」活動包羅萬象，範圍涵蓋館內展廳與戶外園區。展覽部分，精選常設展及特展30件必看作品，其中不乏耶誕節相關之作，例如透過「藝術廳」的畫作看見耶穌誕生的故事；而「動物廳」的麋鹿與馴鹿，到底誰才是幫聖誕老公公駕雪橇的動物呢？展品饒富趣味之外，配合活動，更首度全館夜間開放到9點半。

除了展廳夜間開放，戶外園區活動更是精采。「聖誕音樂派對」以聖誕為主題推出一系列音樂饗宴，不但整個園區處處放送聖誕音樂，另安排多場live演出，音樂類型包括古典、爵士、合唱、流行、電音等，總計四天活動有近20場表演輪番上陣，提供各個族群對不同音樂的愛好。現場還有報佳音小天使不定時出現同歡。

民眾最喜愛的「聖誕快樂市集」將集結逾100個攤位，包括不可錯過的熱紅酒、熱可可，香甜濃郁的肉桂捲、歐洲風味的窯烤PIZZA等應景美食。同時還有各種聖誕禮品，歡迎為自己和朋友挑選好禮，帶著美食在草地享用聖誕大餐、交換禮物。如果不想在戶外用餐，館內「信息咖啡」推出「普羅旺斯烤雞海陸大餐」，預訂專線：06-2660800#8730。

館方也特別籌畫「聖誕老公公出沒」系列活動，邀請大小朋友們一起尋找聖誕老公公，活潑俏皮的聖誕老公公不但會發送小禮物、陪小朋友拍照，還會帶著他的同伴們一起遊行。此外，4天活動祭出限量聖誕帽免費發送，憑預售票、現場票皆可兌換聖誕帽一頂，數量有限換完為止。

奇美博物館「HOHOHO聖誕週末」活動將於12/15（六）、12/16（日）、12/22（六）、12/23（日）每天9:30至22:00登場，地點於戶外園區及館內展廳。活動4天凡入園即需購票，預售票250元，即日起於ibon售票系統開賣；活動現場票300元，於活動當天在奇美博物館售票處販售。12歲以下兒童皆可免費入場。

(中時 )