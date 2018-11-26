2歲童包尿布趴趴走 警輪番扮保母寵上天

2018年11月26日 11:38 中時 馮惠宜

員警也播放巧虎卡通給男童看。（馮惠宜翻攝）

台中市北區民權路、英才路日前午後發現一名2歲男童包著尿褲獨自在路上趴趴走，經民眾報案警到場詢問附近鄰里長卻沒人見過男孩，只好先將男童帶回派出所，並化身親切的大哥哥逗弄男童，半個小時候37歲的媽媽李小姐一發現孩子不見立即報案，到派出所將兒子帶回，才好結束了這場短暫的驚魂記。

台中市警察局第二分局文正派出所警員葉有偉、陳柏丞，於107年11月23日15時許接獲民眾報在北區民權路與英才路有一名小孩包著尿布獨自在路上亂跑，警方聽聞趕緊抵達現場，因男童年紀甚小無法用警用電腦查詢身分，葉員為了和男童搏感情，裝成娃娃音逗弄男童，讓男童不會害怕，陳員則四處詢問鄰里長及附近居民是否見過男童均未果，所以先帶返所照料。

員警深怕孩童怕生哭鬧，因此輪輪番使出絕技，先用餅乾及播放可愛巧虎島卡通擄獲男童笑容，再使出小孩最愛的「飛高高」遊戲，男童開心的完全忘了媽媽不在身旁，幸好，約30分鐘許警方就接獲男童媽媽報案，37歲的李女得知兒子安全的待在派出所，立即飛奔而至，一看見兒子就眼睛泛淚，又驚又喜的對兒子喊著「到底跑去那裡？不是說不要亂跑出去…等語」，李女十分感激員警對兒子的寵愛，並大力讚賞年輕員警的熱心與耐心。

警方呼籲民眾，家中有年邁長者及幼童者，家屬一定要多加注意他們的人身安全，避免離開視線，以免造成意外發生。

(中時 )