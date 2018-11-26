非核家園政策重新檢討 賴揆：尊重「民主萬歲」

2018年11月26日 11:35 工商 呂雪彗

賴揆上午十點半召記者會，除透露昨天下午我也再次跟總統討論，最後決定留下來繼續努力打拚外，對以核養綠等七項公投過關，賴揆也強調，將尊重各項公投結果，尊重民意。

各界關切電業法95條第1項廢止後如何，賴揆表示，條文廢止容易，11月30日中選會公告後三天，電業法相關條文失去效力，而後續能源政策調整，他會跟立法院共同討論，完整方案出爐再向社會大眾說明。政院發言人谷辣斯也表示，針對公投結果，經濟部及台電會檢討後續能源政策。

賴揆上午先在政務會談向行政團隊說明接受慰留打拚，隨即召開記者會說明，留下來一方面希望行政院政務推動不至於中斷，也希望協助穩定政局，後續行政院會負起責任，滾動檢討各項政策，短期內會完成公投後續相關法案，積極回應人民期待。

他說明天我會如期率領交通部及相關部會首長到立法院報告普悠瑪事件及運輸安全種種事情，針對總預算，和進入CPTPP相關法制也在立法院審議，也有責任持續推動，這也是我留下來重要原因。

針對以核養綠公投結果通過，後續是否重新檢討能源政策，將核能作為選項之一？賴揆表示，公投法以核養綠案是複決案，條文廢止容易，11月30日公告後三天，電業法相關條文失去效力，後續能源政策調整要跟立法院共同討論，完整跟社會大眾說明。

但2025後核能是否列選項之一，核一二三廠延役時程來不及怎麼辦？賴揆均未正面答覆，只表示尊重公投結果。賴說，每項公投牽涉立法跟行政，行政院會跟黨團充分討論，依照公投法30條完成後續工作，他強調正面看待公投，他是「民主萬歲」的人，朝野相關議題各持立場，讓台灣停滯，有公投法可以解決問題不失為是一件好事情，他正面看待。

谷辣斯強調，後續台電及經濟部會檢討這次公投結果，研究提出因應對策，但行政院推動再生能源占比提高的政策，不會有絲毫改變。

(工商 )