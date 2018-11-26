影》韓國瑜勝出同一世代！資深媒體人：個性決定命運

圖為國民黨籍高雄市長當選人韓國瑜發表當選感言。（資料照/陳怡誠攝）

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中時電子報
/ 綜合報導
國民黨台北市長候選人丁守中25日舉行記者會質疑中選會、台北市選委會無作為，造成棄保空間。（方濬哲攝）
丁守中提選舉無效之訴。(中時電子報直播)
贏的關鍵！823水災「捲褲管撩水」韓國瑜打動民心。(中天新聞)

九合一選舉結束，北高兩市結果大不同，國民黨高雄市長候選人韓國瑜大勝民進黨候選人陳其邁15萬票；國民黨台北市長候選人丁守中則僅以3254票敗給柯文哲。對比年齡只差三歲的兩人，資深媒體人謝國安在臉書點出：「一個61歲、一個64歲，應該是同一個世代無誤…雖說是命，其實更是個性決定命運」。

謝國安在臉書發文指出，64歲那位，學者出身，做過重要黨職，卅幾歲就當上立委，但競選台北市長之路，卻總是遇到馬英九、郝龍斌擋路，2014年還遇到連勝文，直到今年，準備了20多年的他終究如願參選，雖然綠白分手了，但仍輸給四年前的「勝文防線」。

61歲那位，當年一樣是30多歲的中生代立委，做了三屆，不分區排33名，擺明黨不重視，後來等於被冰。一個退下來的立委，去幹台北縣中和市副市長，等同現在的中和區副區長；想再選立委，結果初選被對手攻擊，黯然退出。直到2012年接了北農總經理，即使績效歷年最好，還是因為這位子「有人要」離開了，但他現在成了高雄市長。

謝國安強調，「韓流」已成為政治學必修教材，不僅年輕人愛他、中年人、老年人都愛他，而且沒人覺得他老，甚至擁有全國性的廣大支持者。探究箇中原因，謝國安認為，觀念的不同、個性的差異、人生的沈浮，造就的是不同的結果。謝國安說「年輕，看得是心態，而不是年齡，一個61歲、一個64歲的，雖說是命，其實更是個性決定命運」。

有網友回應「不敢相信他61歲，看起來超年輕」、「天啊~韓國瑜保養真好也，我覺得他長得像40幾」、「個性決定命運 +1」。

(中時電子報)

文章來源：謝國安臉書

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