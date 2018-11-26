NBA》這也太扯！霍華遭變性人指控性騷擾

巫師中鋒霍華竟被變性人指控性騷擾。(美聯社)

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中時電子報

巫師中鋒「魔獸」霍華又捲入莫名其妙的指控當中了！霍華近日在社群媒體上遭到1名叫做伊利傑(Masin Elijè)的變性人指控，除了持續遭受霍華性騷擾，更被霍華團隊死亡威脅，逼迫簽下保密協議，這樣的指控也太誇張了。

因為霍華過往花邊新聞不斷，通常都是跟一些名模或女性藝人扯上關係，如今卻遭變性人指控性騷擾，未免讓人難以接受，可是伊利傑指證歷歷，甚至把兩人如何認識交往，彼此還互傳裸照，以及晚上視訊聊天的過程完整說出來。

「隨著時間流逝，我們之間還有點嚴肅起來了，」伊利傑表示，「霍華人很好，雖然大塊頭卻很可愛，也很有魅力。沒有老婆也不結婚，我們對彼此都很坦誠，就只有一件事情例外。」這件事就是霍華始終不肯承認自己性取向。

伊利傑甚至公開兩人的私訊對話，內容是伊利傑不斷逼問霍華，為何不肯承認自己喜歡男人或變性人，但霍華始終用不想或不願意回答作為回應，至於伊利傑把這些內容公開的主因，是他發現霍華竟跟另1位變性人偷偷交往。

伊利傑表示，霍華不僅跟另1位變性人交往，更經常參加性愛派對，當他發現後就斷絕兩人聯繫，隨後開始收到騷擾電話，甚至死亡威脅，讓他只能公開指控，但他的爆料難以驗證，霍華當然也不會回應，讓事件演變成羅生門。

(中時電子報)

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