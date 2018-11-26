最後一次市政會議...林佳龍：我將成為自由球員

台中市長林佳龍今天在主持最後一次市政會議後，與「台中隊」團隊拍畢業照。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍今天在市政會議向全場官員表示，「再一個月我與各位首長的合約就到期了，我將成為自由球員」，忙碌休息一下再出發。（盧金足攝）
台中市長林佳龍今天主持最後一次市政會議，市府將展開交接作業。（盧金足攝）
台中市長林佳龍向首長握手道謝，被他操得頭髮都白了，頭髮回不去，笑說是另外一種成熟的美。（盧金足攝）

上周六選舉結果出爐，台中市長林佳龍連任失利，26日他在主持最後一次市政會議時表示， 投票結果是台中市民集體的選擇，必須尊重與接受，「再一個月我與各位首長的合約就到期了，我將成為自由球員」，選舉勝敗只是一時，他也不會改個性，在那裡總是會帶頭大家做有意義的事，會後也所有官員拍畢業照，忙碌休息一下再出發。

林佳龍表示，這是他最一次主持市政會議，感謝所有同仁四年來的付出，和大家來台中後就深深愛上這個城市，他也永遠以身為台中人為榮，四年來一起完成階段性任務，回想起來，這四年令人懷念，大家一起同甘共苦，打拚認真做事，人生的美好時刻。

「再一個月我與各位首長的合約就到期了，我將成為自由球員！」林佳龍說，請各位首長在未來這一個月全力配合交接工作，期勉所有留在崗位的事務官，和同仁能堅守崗位，為深愛的城市發展而打拚。

他表示，四年來奮力向前衝，有時候停下腳步消化沈澱一下，四年來急著要把八年的事情做完，也許因為提早做完，笑著說「所以要下課了！」

林佳龍強調，台中這個城市不會停下腳步，我們深信台中的進步不會因為首長轉換而停滯，依然確信台中將成為台灣的中都，在世界上占有一席之地，未來這個月，台中市政府不應也不會空轉，虎頭蛇尾不是台中隊的做事風格，呼籲首長堅持到底，認真做事，說到做到的精神，把份內工作做好。

他也關注進行中的台中花博，最高品質的花博開幕至今已有125萬人參觀，花博是台中的驕傲，得到國內外各界好評，毫無疑問的是花博是台中的驕傲，在座各位首長也被我操得頭髮都白了，被稱為「白髮團隊」，頭髮回不去，笑說是另外一種成熟的美。

林佳龍表示，歲月雕刻代表一種成熟與智慧，恭喜大家，他嗓子也需要休養一下，講話有一點磁性，競選期間講話很多，期勉不管未來的角色或崗位，持續關注公共事務，為人民謀求福祉，民主價值在於公共參與。

「我們也是公民，一日為官，在政府服務過，社會給我們很多栽培抱著感恩的心」，他提醒，不是什麼非我們不可，有我們時讓社會更好，從自己做起，選舉勝敗只是一時，我也不會改我的個性，在那裡總是會帶頭大家做有意義的事，讓台灣一天比一天更好，我相信理想，我們的存在會讓周邊環境更好。

林佳龍強調，這四年來，大家的目標和動機都是希望這個城市更好，從自己做起，角色替換，不改初衷，這是我最後的期勉，相信台中四年來的努力已經讓台中人有光榮感，這個光榮感是最大凝聚這個城市的動力，「不做市長依然是市民，可以做的事情反而更多」。

未來還有一個月，林佳龍要求把交接工作做好，已指示秘書長黃景茂擔任交接小組召集人，就交接業務做準備，政府人事業務都很上軌道，參考上次經驗交接工作，最後與四年來打拚夥伴合影，留下美好回憶，感性表示，我們都是「台中隊」，我以大家為榮。

(中時 )

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