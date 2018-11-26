一個月前神預測民進黨慘況！李正皓再揭兩警示

2018年11月26日 11:48 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨在這次九合一選舉慘敗，當晚蔡英文宣布請辭黨主席，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德也口頭向總統請辭。對此，國民黨草協聯盟發言人李正皓一個月前就曾預判這局面，李正皓也提及，民進黨只花兩年多就跌落谷底，表明至少兩個警示，不過無論哪個警示都能回到一個政治上最基本的原則，「政績說話」。

李正皓上月13日曾發文指出，若台中、高雄、宜蘭、彰化、金門縣等六個關鍵縣市一口氣被國民黨收復成功，到時蔡英文、陳菊、賴清德三位站在民進黨權力結構最頂端的人，除了下台，他想不到還有什麼可以平復民進黨支持者怒氣。

日前選舉結果出爐，民進黨慘敗，當晚蔡英文立刻宣布請辭黨主席，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德也請辭負責。對此，李正皓稍早在臉書指出，這局面與他一個多月前預判的一摸一樣。不過李正皓雖也預言蔡英文恐成第一個無法連任總統的人，但他提醒壓力同時也回到國民黨身上，關鍵在國民黨能展現什麼樣的改革態度與施政成績讓人民願意在2020再次支持國民黨。

李正皓提及，民進黨只花了兩年多，就從2016年民進黨總統勝選的高峰走到2018年縣市長選舉潰敗的谷底，這狀況表明了至少兩個警示。一、只靠對手政黨的失敗是無法維持長久民意的支持。二、人民對於政黨施政的不滿容忍時間越來越短。但他強調，上述無論哪一個警示都能回到一個政治上最基本的原則：政績說話。

2020總統大選選戰已開跑，李正皓說關鍵絕對不是人選、派系、資源，而是國民黨能在未來的一年多，能展現出什麼樣的改革態度與施政成績，「如國民黨不能看清結果，今天民進黨的失敗就會是明天國民黨的結果」。

(中時電子報)