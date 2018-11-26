韓國瑜翻轉高雄 名嘴預言民進黨未來要贏只能靠「他」

2018年11月26日 11:47 中時電子報 吳品瑤

九合一選舉落幕，說這回選舉焦點乃是高雄市長爭奪戰，一點也不為過，在「韓流」席捲下，韓國瑜以15萬票之差贏了「高雄囝仔」陳其邁，終結民進黨20年綠地執政，選後，民進黨勢必得針對這是「雪崩式敗選」進行內部檢討與調整，資深媒體人兼名嘴羅友志便大膽預測，「民進黨未來要贏，只有陳其邁」。

羅友志表示選後這兩天，身旁支持民進黨的朋友們批評聲四起，罵韓國瑜是「賣藥的」、「做直銷的」、「靠五毛黨假新聞」更歸咎「中央執政不力」，甚至臉書、通訊群組、新聞等，也充斥著「都是XX的錯」這樣失敗主義意味的言論，然放眼未來，羅友志希望這只是新敗後的頹喪，而不是未來的定調，否則「必定再敗！」。

至於這回韓國瑜當選，羅友志直呼高雄真的很偉大，因為民眾不是為了翻轉政黨好輪替，「高雄人壓根沒去想這個，她只想『換人看看』」，也認為韓國瑜打這場選戰只用了3分之1的實力，「他的選舉模式一旦成為新的戰法，國民黨選舉將會有巨大的改變！」，而這些，只有陳其邁一個人看到了，羅友志認為，這也是為何陳其邁不管心理願意與否，仍謙卑地說出：「請你們支持韓市長」，羅友志堅信韓邁之爭現在才開始而已，「韓國瑜，第一局你贏，小心，第二局了」，也認為開始對民心致敬的陳其邁，「會是你一生不斷進步的好對手！」。

(中時電子報)