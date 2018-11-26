韓國瑜翻轉高雄 名嘴預言民進黨未來要贏只能靠「他」

羅友志認為挽救民進黨挫敗局勢的，唯有陳其邁。(取材自羅友志有事找友志臉書、中時資料照片)

友善列印
中時電子報

九合一選舉落幕，說這回選舉焦點乃是高雄市長爭奪戰，一點也不為過，在「韓流」席捲下，韓國瑜以15萬票之差贏了「高雄囝仔」陳其邁，終結民進黨20年綠地執政，選後，民進黨勢必得針對這是「雪崩式敗選」進行內部檢討與調整，資深媒體人兼名嘴羅友志便大膽預測，「民進黨未來要贏，只有陳其邁」。

羅友志表示選後這兩天，身旁支持民進黨的朋友們批評聲四起，罵韓國瑜是「賣藥的」、「做直銷的」、「靠五毛黨假新聞」更歸咎「中央執政不力」，甚至臉書、通訊群組、新聞等，也充斥著「都是XX的錯」這樣失敗主義意味的言論，然放眼未來，羅友志希望這只是新敗後的頹喪，而不是未來的定調，否則「必定再敗！」。

至於這回韓國瑜當選，羅友志直呼高雄真的很偉大，因為民眾不是為了翻轉政黨好輪替，「高雄人壓根沒去想這個，她只想『換人看看』」，也認為韓國瑜打這場選戰只用了3分之1的實力，「他的選舉模式一旦成為新的戰法，國民黨選舉將會有巨大的改變！」，而這些，只有陳其邁一個人看到了，羅友志認為，這也是為何陳其邁不管心理願意與否，仍謙卑地說出：「請你們支持韓市長」，羅友志堅信韓邁之爭現在才開始而已，「韓國瑜，第一局你贏，小心，第二局了」，也認為開始對民心致敬的陳其邁，「會是你一生不斷進步的好對手！」。

(中時電子報)

柯P驚險連任 館長道歉：也許是我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。