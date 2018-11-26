可愛、搞怪都魅力十足！職業拍貓人用鏡頭看喵星人

獨具慧眼＿身為職業拍貓人。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

用鏡頭記錄可愛的貓咪！「將某種執念花一輩子的時間、一百倍的力氣去貫徹，不論結果好壞，對我而言都是一件美好的事。」以拍貓聞名更以拍貓為業的攝影師 吳毅平，12月1日至12月30日將於谷居Gu Ju 舉行【身為職業拍貓人｜吳毅平攝影展】，此次展出不只展現了街貓在日常生活中的百態，更在逾50幅作品的背後中傳達出吳毅平對於拍貓的執著，以及那令人欽佩的職人精神。

。吳毅平的作品中那街貓可愛的、搞怪的、的一舉一動都令人會心一笑，而對喜愛貓咪的人來說更是無可取代的瞬間。然而在每一張街貓特殊姿態的作品背後，是透過吳毅平對於拍貓的執念及堅持所堆砌而成。

「不過度靠近街貓、不打擾到行人、不破壞環境」，即是他對於拍攝街貓的原則，對他來說，拍貓正是紀錄那稍縱即逝的轉瞬之間。為了能捕捉街貓最自然的姿態，長時間的等待及觀察對他來說早已司空見慣，而一張精彩動人的作品更是從上百張至上千張的照片中挑選而出。不害怕繁雜瑣碎、不擔心勞累倦怠，吳毅平就這樣用超越20年的時間等待每一個奇蹟的瞬間。

時隔五年新書《身為職業拍貓人》誕生，也在吳毅平逾20年的拍貓歷程中立下了新的里程碑。曾出版過多本街貓散文圖集，如《貓咪教你的事》、《當世界只剩下貓》、《拍貓是很嚴肅的》、《流浪基因》等書，使吳毅平從一名專業的新聞攝影記者，逐漸成為「以拍貓為常業」的專業攝影師，期望接下來的生命歲月裡能繼續以拍貓為業，用自己的作品將每個美好的小小「貓生」化為奇蹟，感動整個世界。

(中時電子報)

發財之道＿身為職業拍貓人。（主辦單位提供）

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