《全台最速報》不驗票了！丁守中提選舉無效之訴

2018年11月26日 11:47 中時電子報 綜合報導

◎不驗票了！丁守中提選舉無效之訴

台北市長選舉，國民黨參選人丁守中提起選舉無效之訴，丁守中團隊今赴地院提選舉無效之訴，丁守中律師周國代強調，今天來的目的是撤回重新驗票起訴狀，他們認為進入驗票程序的話會曠日廢時，改變訴訟策略，將直接提起選舉無效之訴。

◎副議長郭明賓出庭喊冤 選市長失利 蕭淑麗如常開會

選舉落幕，嘉義市議會26日定期會開會，幾家歡樂幾家愁，轉戰市長失利的議長蕭淑麗如常主持會議，未能連任的市長涂醒哲與蕭淑麗握手致意，展現民主風度，副議長郭明賓則因涉賄選案準時到地檢署出庭喊冤。

◎卸任後挑戰大位？朱立倫不排除任何可能

國民黨在這次選舉大勝，新北市長朱立倫功不可沒，外界關心他未來是否再度挑戰2020總統大位，朱立倫說，目前最重要是在12月25日前每一天會把市政工作做好，與侯友宜市長無縫接軌，之後他就是一位市民，跟所有台灣基層民眾站在一起，「未來不排除所有可能性」 。

◎花博花舞館 人體花飾設計賽結果出爐

台中花博后里馬場園區花舞館「人體花飾設計」大賽，由17個國內參展單位創意設計，讓花卉就像珠寶、衣服般妝點人身，展現不同的風采樣貌。教育局長彭富源表示，這檔競賽不僅讓大家欣賞精采花藝，也充分發揮運用自然烘托人體之美的創造力，相當吸睛。

(中時電子報)

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