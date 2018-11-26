國民黨太陽們瞄準2020 他犀利六問神打臉

九合一選舉開票結果陸續傳出，國民黨24日舉行選後記者會，黨主席吳敦義（前中）率副主席郝龍斌（前右）、曾永權（前左）、一級主管及中常委們一起深深一鞠躬，感謝國人的支持。（劉宗龍攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰結果，國民黨大獲全勝、民進黨大挫敗。不過，在國民黨主席吳敦義召開記者時，底下竟有熱情民眾高喊吳敦義選總統。這讓人聯想到，在現今國民黨情勢大好下，藍營的天王太陽們已蠢蠢欲動，瞄準2020總統大選。對此，前國民黨立委孫大千認為，請這些太陽們先好好捫心自問這六個問題，真的認為自己還有吸引選票的能力嗎？

年底縣市長選戰結果，國民黨大獲全勝、民進黨大挫敗。在22個縣市首長中，確定拿下15個縣市，6都中民進黨只守住桃園與台南，連高雄都在「韓流」凌厲攻勢下綠地變藍天，民進黨現有13席首長直接腰斬剩6席，藍綠政治版圖徹底翻轉，更牽扯2020的總統大位國民黨人選的布局。

不過，孫大千卻於臉書表示，國民黨的諸位天王太陽們，當你們見獵心喜，躍躍欲試的凖備參選2020大位之前，請捫心自問幾個問題：

第一，你們已經完成轉型升級，做好準備，來面對2.0版的選民了嗎？

第二，你們有把握能夠說出台灣民眾心中的苦，還有提出解決的方案嗎？

第三，你們是不是又要準備上演眾星拱月，黃袍加身的戲碼了呢？

第四，在九合一選舉當中，你們究竟是補藥？還是瀉藥呢？

第五，你們全台走透透的輔選，是替人加持？還是為己沾光呢？

第六，你們真的認為自己還有吸引選票的能力嗎？

(中時電子報)

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