「袋」出無塑生活 就業中心回收紙袋成果豐

2018年11月26日 12:18 中時 許素惠

雲林縣環保局和虎尾就業中心舉辦回收紙袋等成果展，許多商家加入環保行。（許素惠攝）

雲林縣環保局廢棄管理科長張誌誠（左）頒狀感謝虎尾魅力商圈理事長程素鳳響應環保。（許素惠攝）

虎尾魅力商圈商家響應虎尾就業中心的紙袋回收再利用活動。（許素惠攝）

雲林縣虎尾就業中心回收上萬個紙袋，做為宣傳就業資訊服務的媒介，26日上午舉辦成果展，並吸引了虎尾魅力商圈更多商家加入環保行列，雲林縣環保局科長張誌誠十分肯定，勞動部雲嘉南分署長柯呈枋強調就業和環保一樣，需要在地多參與。

虎尾就中心與環保局結合舉辦「虎尾有魅力，環保真夠力」環保成果展，設計了紙袋回收「就業機會『袋』著走」、商圈、夜市市集自主性垃圾源頭減量等推廣活動。

柯呈枋表示，2016年開始虎尾就業中心的紙袋回收再利用，從民眾手中回收萬餘個紙袋，並將就業服務資源及就業資訊，張貼在回收紙袋上，再分送到虎尾商圈各店家，減少店家提供塑膠袋給消費者，也讓就業訊息與工作機會一起被消費者外「袋」走，大受好評。

縣廢棄管理科長張誌誠表示，該創意為環保盡一分心力，也讓就業服務與民眾消費行為結合在一起，透過紙袋回收讓就業中心成為民眾與雇主間的橋樑，傳遞更多工作機會，真的很棒。

虎尾就業中心主任張春美說，為了服務更多民眾，活化就業服務，啟動就業巡迴車，深入偏鄉地區，提供職涯服務、求職服務、職訓諮詢，也聘請專業老師幫助民眾探索自我，11月27日在水燦林國小與水林衛生所交接口，就有一場就業巡迴車的活動，民眾可電話洽詢，或加入該中心Line直接在線上提出，由專人為您服務。

(中時 )