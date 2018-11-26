反核食高票過關 立委蔣萬安：是民眾對政府的不信任投票

2018年11月26日 12:15 中時 鄭郁蓁

九合一大選結束，其中由國民黨提出的「反核食公投」獲得壓倒性支持，行政院發言人Kolas Yotaka表示將請衛福部依《公投法》規定，持續對日本食品進行查驗。立委蔣萬安指出，七百多萬的同意票，代表的是人民對政府的不信任！要求衛福部未來應親自派員到日本做考察。

這次由中國國民黨副主席郝龍斌提出提出的「反核食公投」，獲得壓倒性的支持，以779萬票贊成、223萬票反對，順利過關，但近年全球各國已陸續放寬日本食品的進口限制，目前僅剩台灣及中國全面禁止福島與鄰近各縣的食品進口，但近來中國總理李克強已承諾日本，將放寬日本核災區食品進口，以換取日方支持一帶一路計畫。

事實上，衛福部多次討論開放的可能性，主管食安的衛福部次長何啟功曾在立法院表態指出，不應再以地區來限制日本食品進口，而是改為「高風險產品」，針對有輻射的食品才不得輸入，「全面禁止日本核災五縣食品輸台是不對的」。

對公投結果，衛福部長陳時中今天在立法院表示，代表人民還是有疑慮，也不排除是因對核食影響健康的錯誤認知，投票結果雖有立場，但也代表民意。

「這次七百多萬票站出來，投下反對核食，是投下對政府的不信任！」國民黨立委蔣萬安質詢指出，韓國、美國都已經開放，是因政府親自派員到日本考察，且完全不採用日官方的任何資料，但台灣雖有去日本，卻只接收日官方資料，「怎可能讓民眾釋疑」。且也沒告訴民眾，不開放的話，損失在哪裡？更不知道政府用開放交換什麼利益。「即使民眾對核食有誤解，但最主要還是因為不信任政府！」

蔣萬安強調，根據公投法，反核食屬於重大政策的複決，主管機關必須依照民意做出相關處置，而過去到現在衛福部政策一變再變，從地域限制變成是否有受汙染做為標準，但如今公投結果出來，衛福部必須依照民意執行政策。

陳時中坦言，核食開訪與否，從食安問題變成政治問題，接下來如何強化民眾食安信心，以及強化政府公權力，是下一步要做的，但衛福部對於任何食品開放的立場，「安全是唯一的考量」。

(中時 )