全台最老的鄉鎮出爐 促使衛生所大轉型

2018年11月26日 12:17 中時 陳志祥

台灣「老人」比例最多的鄉鎮跌破眾人的刻板印象，並非中南部偏鄉或花東山區，而是新北市平溪區，全區65歲以上老年人口占有28.62％，國內老人鄉鎮迅速增加，促使全國衛生所改造轉型。

截至今年6月統計，國內各鄉鎮市區老年人口比率超過20％有78個，其中前10名分別是新北平溪、高雄田寮、台南左鎮、苗栗獅潭、台南龍崎、竹縣峨眉、嘉縣六腳、新北雙溪、嘉縣鹿草與嘉縣義竹。

台灣已在今年3月步入「高齡社會」，衛福部國健署表示，目前全國368個鄉鎮市區已有高達2成的鄉鎮市區老年人口比例超過20％，領先其他地區提早邁入「超高齡社會」。

為了迎接「銀髮巨浪」來襲！衛福部打造衛生所成為長輩服務的新據點，調整服務內容，讓衛生所不再是「小朋友的預防注射為主」的地方，而是協助高齡長輩在地安養與健康促進的力量。

改造衛生所服務模式是從軟、硬體雙管齊下，提供長輩便利使用，包括導入無障礙空間與通用設計、增設專屬服務台、加裝扶手、因應長者需求調整看診程序、志工陪同長輩看診與拿藥等。

國健署從2012年起推動「高齡友善健康照護機構認證」，現有216家衛生所通過認證，占了全台衛生所58％，而在老年人口比例超過20％的鄉鎮有60家衛生所完成認證，涵蓋率為77%。

國健署慢性病防治組研究員蔡維誼表示，國健署與彰化二水、桃園復興、北市大安、新北平溪等9個優等的衛生所進行試辦，針對長者的需求而規畫更細緻的服務內容。

(中時 )