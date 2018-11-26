選舉敗因 林佳龍：反求諸己 回應民意期待

台中市林佳龍26日表示，對選舉結果，他反求諸己，檢討改進。（盧金足攝）

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台中市長林佳龍連任失利，敗選原因是否受中央執政的大環境影響？林佳龍26日表示，選舉結果就是最高的民意，他一方面檢討自己，一定是有做得不盡理想的地方，可能努力不夠，也可能沒有體察到民意，都會努力改進，而選後將先沈潛，一方面思考也休息，於調整步伐之後再決定未來的路。

對民進黨全台選情重挫，是否受中央執政的大環境影響？林佳龍今天在主持市政會議前受訪表示，做為市長候選人，他就是反求諸己，同時檢討改進，至於選民投票因素有一些可能是全國性的部分，將循黨內管道分享自己的觀察與建議。

對於這次選舉，花博效應及政績牌是否失效？林佳龍認為，花博得到各界的肯定，這是市府與所有市民共同努力的成果，「做我們該做的事情，大家對花博的肯定，也是對市府的肯定，做好政績是應該的，市民投票各種原因，我們就是尊重」。

林佳龍也表示，其實選後的工作當作一種社會療癒，他與妻子廖婉如這一天多的時間，花許多時間在安慰身邊的人，這過程大家沒有相擁而泣，反而經過討論，都覺得這四年都在認真做事，也留下一些令人懷念的成績。

「要走出個人成敗的框架，台中這座城市是有進步的，他感到很欣慰！」林佳龍說，從各界的反應，認為政績是有些成果，他把這個過程當作大家相互勉勵，「城市的進步才是投入公共事務的初衷！」不管電話、簡訊，都與許多朋友彼此鼓勵。

他最關心的是，支持他的人可能會失望，因此有責任帶領大家走出來，他與妻子第一時間想的是如何做療癒，所以推薦大家去看花博，「當你看到花博的美與好，心情就會放開，個人的得失真的不足為道，也發現這個城市更美好了，這也是我們交給下一棒最好的基礎，也希望接任者能做得更好」。

(中時 )

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