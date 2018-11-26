擁核續推核廢遷出蘭嶼 追究中選會打壓公投責任

2018年11月26日 12:19 中時 游昇俯

「以核養綠」公投過關，行政院第一時間表明核一、核二、核三廠延役及核四廠重啟已來不及。以核養綠公投團隊今（26）日表示，現已有近600萬票總統級多數民意否定執政黨的非核家園政策，盼政院不要與主流民意對幹；擁核團體將續推核廢料遷出蘭嶼公投及公投法再修正，追究中選會打壓特定公投的責任。

針對行政院聲稱核電廠延役及重啟時程來不及，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，核一廠兩部機組都曾送過延役計畫書給原能會，核二及核三廠延役計畫書也都準備好了，只待原能會修改延役申請期限法規即可延役，政院的說法「根本是謊話」。

葉宗洸指出，核四廠1號機2014年即曾完成試運轉測試，雖然目前封存，多年沒進行運轉維護，但只要一年完成試運轉、起動測試，商轉完全沒問題；他並說，核四兩部機組裝置容量共270萬千瓦，遠高於深澳電廠的120萬千瓦，政院要深澳燃煤電廠，卻捨棄不排碳的核電廠，令人費解。

「以核養綠」公投提案領銜人黃士修表示，以核養綠公投屬法律複決案，效力在廢除電業法95-1條，確實無法要求政府立刻重啟核電，但公投就是一次全民意見普查，現已有近600萬票總統級的多數民意否定執政黨非核家園政策，行政院執意與主流民意對幹是非常不智的行為。

他並指出，據媒體分析，以核養綠公投同意票來源受政黨傾向影響幅度很小，民進黨應面對否定非核家園的民意是不分藍綠，綠營支持者也對非核家園投下否定票。

另外，黃士修指出，反核團體長年綁架蘭嶼的雅美、達悟族人，使核廢料遷出蘭嶼的僵局一直無法打破，「核能流言終結者」團隊將逐步降低民眾對輻射的恐慌，發起公投，讓低階核廢能從蘭嶼遷回本島三座核電廠；他說，核終將負擔此公投所需人力、財力、物力，但由雅美、達悟族人領銜，讓他們決定蘭嶼的未來。

黃士修並表示，今年公投舉行，中選會違法打壓特定公投案，甚至拒絕執行法院假處分裁示，核終將推動公投法再修正，以杜絕中選會恣意打壓特定公投；並且，以核養綠公投在連署階段，曾有9492張連署書被判定「未簽名或未蓋章」，中選會有偽造文書嫌疑，核終也將追究到底，「不會善罷干休」。

(中時 )