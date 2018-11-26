梅錠仙楂傻傻分不清 新興毒品以假亂真

台中市警局第三分局查毒發現有如糖果的2級毒品梅錠搖頭丸，不但口感就像梅餅一樣，包裝背面還有營養標示。（馮惠宜翻攝）

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台中市警察局第三分局東區分駐所員警日前巡邏時，盤查一手持K盤的男子，進而查獲毒品一批，除大麻、愷他命外，警方從中赫見包裝精緻如糖果般的新興2級毒品梅錠，不僅跟市售的仙楂、酸梅片極為相似，就連背面也有標示營養成分，一般民眾難以辨識，一旦流入校園或誤食，後果將不堪設想。

三分局東區所員警日前巡邏經長福路段時，突聞到濃烈刺鼻塑膠味，懷疑有人吸食愷他命，便在附近搜尋味道來源，眼尖的員警發現散發K味的男子手持K盤毫不遮掩，隨即將其攔下盤查。

原來27歲陳男和23歲黃姓友人日前不約而同與人相約買毒，巧遇的2人抽K菸敘舊正打算離開時就被員警發現攔下，見事跡敗露渠等大方坦承交出身上毒品，除了4罐價值4萬元地愷他命及貼有1天2次標籤的大麻1小包，警方從中赫見17顆包裝精緻，有如糖果的2級毒品梅錠搖頭丸，2人坦承這批剛到手的毒品價值5萬元，還說梅錠口感就像梅餅一樣，警仔細一看還跟糖果包裝一樣背面有營養標示，以假亂真。

只是陳男萬萬沒想到僅是跟朋友巧遇，卻因多抽了根K菸就這樣被發現直呼倒楣，警訊後將2人依毒品罪嫌送辦。

警方發現這批毒品梅錠偽裝成糖果，背面成分標示含維他命C，內容物毒梅錠除了偏軟方便壓碎服用外，與市售梅片外觀幾無差異，連大人都難以分辨，青少年或兒童更可能誤食。

警方呼籲，毒品偽裝的方式越來越多元，無論是咖啡包、汽水包或糖果，其中通常混摻多種成分不明的毒品，民眾對於來源不明的糖果、飲料務必多點戒心，避免誤食毒品。

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(中時 )

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