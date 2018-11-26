台大校長案重創民進黨 教長：未來施政將減少政治干預

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民進黨在九合一大選遭遇重大挫敗，台大校長遴選案未妥善處理被認為是原因之一，立委今天要求教育部回歸專業，不要再以政治思維處理教育事務。教育部長葉俊榮回應，這正是他內心的想法，未來推動教育政策時，會盡量減少政治考量及干預。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及國立大學明年的預算，國民黨立委蔣乃辛質詢指出，民進黨這次選成這樣，完全是出乎意料之外，蔡英文總統執政才兩年多，就搞得天怒人怨，「真是天才」。

蔣乃辛分析民進黨敗選的原因，台大校長遴選案絕對有某種程度的影響。他表示，台大校長遴選案，教育部過去就是以政治、不是專業來進行判斷，才會引起高教界如此大的反彈。他建議葉俊榮，走回教育專業，依照《大學法》及大學自主精神，來面對台大校長遴選案。

對於蔣乃辛的建議，葉俊榮回應，「你講的方向，也是我心中的想像」。葉俊榮說，未來教育政策的推動，將秉持教育專業，盡量減少政治考量及干預，包括大學校長遴選在內。

國民黨立委柯志恩也質詢指出，台大校長遴選案糾結這麼深，造成知識分子強烈反彈，教育部僅因為遴選過程有一些小疏失，就不聘任管中閔為台大校長，這不符比例原則。她呼籲葉俊榮盡快解決台大校長遴選爭議，否則未來一旦再度政黨輪替，管中閔還是會上任。

葉俊榮表示，台大校長遴選案陷入僵局，不是誰上誰不上的問題，背後潛藏很多問題，因此他認為制度興革最重要。

(中時 )

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