國際旅展最後一日推好康 沖繩四日遊4千有找

2018年11月26日 12:21 中時 李宜秦

為期四天的ITF台北國際旅展今邁入最後一天，前三日參觀人次高達29萬7005人，較去年同期前三日成長2.91％，買氣持續攀升，其中寒舍集團三日營業額已破6千萬。今日是旅展最後一日，業者將推出許多令人驚喜的加碼優惠，也會推出各項下殺的限時好康，易飛網更推出沖繩自由行4天3999元的超值行程。

台灣觀光協會指出，由於明年有許多連假，許多親子旅客到場搶便宜，除了熱門的日韓等東北雅旅遊地區，郵輪旅遊的詢問度也很高，另外旅展推出各項國旅優惠，包括台中花博行程買一送一、五月天演唱會接駁專車含花博一日遊等套裝行程。

旅展亞洲旅遊熱銷，寒舍集團三日營業額已達6千萬，線上線下營業額也已經破億，晶華集團昨日還有民眾一次買了超過百張餐券。老爺酒店、長榮酒店、大倉久和酒店等營業額皆較去年成長2成以上。

而雄獅旅遊接到團費70萬的東京員工旅遊訂單，東南旅遊推出的1萬4999元泰國跨年5日遊也掀起搶購。鳳凰旅遊更接獲20人至土耳其旅遊的長途旅遊訂單，雄獅旅遊也承接多筆10人以上歐洲家族旅遊訂單，燦星則是英國與冰島極光團賣況很好。

郵輪旅遊熱度漸增，去年進出台灣的郵輪超過600艘次，旅客逾114萬人次，年增率高達32％，有親子家庭表示「坐船比坐飛機好，有設施分散孩子注意力，比在機艙關幾小時好」，因此特別中意郵輪旅遊，旅展內的公主郵輪日本航程銷售表現更十分出色。

另外國旅銷售狀況也不錯，目前正好為台中花博展覽時期，業者紛紛把握機會推出套裝行程，包括東南旅行社的花博主園區一日遊買一送一與五月天演唱會接駁車含花博一日遊最低299元、雄獅旅行社的花博后里專車一日遊買一送一499元等。

今日是旅展的最後一天，各家業者都將推出下殺好康，例如百威旅遊推出歌詩達大西洋號5日遊沖繩、宮古島、石垣島第二人半價，第三人起加一人多一元；易飛網推出沖繩自由行4天3999元；雄獅旅遊重磅推出土耳其10日遊每人現省1萬的優惠行程。

(中時 )