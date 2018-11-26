市府人事布局 盧秀燕：不分藍綠整體考量 給年輕人機會

新科台中市長盧秀燕車隊謝票，民眾熱情揮手致意。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
新科台中市長盧秀燕（中）表示，市府小內閣人選正積極籌組中，會有整體的考量、重視年輕人，不會讓大家失望。（陳淑芬攝）
新科台中市長盧秀燕車隊謝票，笑容滿面雙手比出「愛心」手勢，向選民致謝。（陳淑芬攝）

剛為國民黨搶回台中市長寶座的盧秀燕，市府人事布局備受矚目。她26日受訪表示，正積極籌組中，將會做整體考量，尊重、相信年輕人，給年輕人機會，培育國家下一代人才，這是她身為「媽媽市長」很重視的地方，只要是好人才，不分藍綠都會好好重用，台中的未來比政治分類重要多了。

新科台中市長盧秀燕26日上午展開大里、霧峰謝票行程，上午自大里競選總部出發，沿途斷斷續續下起毛毛雨，盧秀燕一路身穿簡易雨衣站在宣傳車向民眾揮手致謝，有不少民眾熱情回應。

盧秀燕出發前受訪表示，市府小內閣人選正積極籌組中，將會有整體的考量，相關被徵詢的當事人都有個別和家庭的考量，必須先尊重人，等市府內閣名單完全確認後，會再對外公佈。

至於人事布局是否會大力啟用年輕人？盧秀燕表示，她長期的風格都是尊重年輕人、相信年輕人，也給年輕人機會。例如，她這次的台中市長選舉競選團隊成員組成就非常年輕。盧秀燕說，培育國家下一代人才非常重要，這是她身為「媽媽市長」很重視的地方。

(中時 )

選舉敗因 林佳龍：反求諸己 回應… 非核家園法源失效 賴揆：將提《…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。