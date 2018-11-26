市府人事布局 盧秀燕：不分藍綠整體考量 給年輕人機會

2018年11月26日 12:22 中時 陳淑芬

新科台中市長盧秀燕（中）表示，市府小內閣人選正積極籌組中，會有整體的考量、重視年輕人，不會讓大家失望。（陳淑芬攝）

新科台中市長盧秀燕車隊謝票，笑容滿面雙手比出「愛心」手勢，向選民致謝。（陳淑芬攝）

剛為國民黨搶回台中市長寶座的盧秀燕，市府人事布局備受矚目。她26日受訪表示，正積極籌組中，將會做整體考量，尊重、相信年輕人，給年輕人機會，培育國家下一代人才，這是她身為「媽媽市長」很重視的地方，只要是好人才，不分藍綠都會好好重用，台中的未來比政治分類重要多了。

新科台中市長盧秀燕26日上午展開大里、霧峰謝票行程，上午自大里競選總部出發，沿途斷斷續續下起毛毛雨，盧秀燕一路身穿簡易雨衣站在宣傳車向民眾揮手致謝，有不少民眾熱情回應。

盧秀燕出發前受訪表示，市府小內閣人選正積極籌組中，將會有整體的考量，相關被徵詢的當事人都有個別和家庭的考量，必須先尊重人，等市府內閣名單完全確認後，會再對外公佈。

至於人事布局是否會大力啟用年輕人？盧秀燕表示，她長期的風格都是尊重年輕人、相信年輕人，也給年輕人機會。例如，她這次的台中市長選舉競選團隊成員組成就非常年輕。盧秀燕說，培育國家下一代人才非常重要，這是她身為「媽媽市長」很重視的地方。

(中時 )