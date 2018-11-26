非核家園法源失效 賴揆：將提《電業法》95條廢止案

友善列印
中時

以核養綠公投過關，賴揆上午證實，2025非核家園的唯一法源將失效，賴揆說，這是一個複決案，11月30日中選會公告3天內《電業法》相關條文失去效力，行政院後續會把廢止條文送到立法院審議，做公投結果的完備動作。行政院發言人Kolas Yotaka表示，對於能源配比問題，經濟部會重新規劃盤點。

民進黨力推2025非核家園，但最新民意透過公投複決，要求廢除現行《電業法》第95條第1項：「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」。賴揆說，他是「民主萬歲的人」，過去朝野針對相關議題各執立場，讓台灣停滯，今天有公投法可以解決爭執毋寧是一件好事情，所以他個人正面看待各項公投結果。

對於以核養綠公投過關，賴揆說，十項公投結果行政院的立場就是尊重，也會依照公投法進行，因為過程牽涉立法跟行政，將跟民進黨團共同討論，一定會按照公投法要求來完成。好比創制案，根據公投法第30條，3個月內行政院內要提出因應法案，送立法院審議，立院必需於下會期前要如期完成，複決案是公告三天內該法律或政策失效，政策調整部分雖然沒有明訂，但行政院會盡速完成調整。

賴揆進一步說，以核養綠是一個複決案，11月30日中選會公告3天內電業法相關條文失去效力，行政院後續會把廢止條文送到立法院審議，做公投結果的完備動作；但條文廢止很容易，11月30日公告後3天，電業法相關條文失去效力，後續能源政策調整要跟立法院共同討論，再完整跟社會大眾說明。行政院發言人Kolas也說，對於能源配比問題，經濟部會重新規劃盤點。

(中時 )

市府人事布局 盧秀燕：不分藍綠… 台中》盧秀燕：好的政策都會延續…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。