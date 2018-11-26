非核家園法源失效 賴揆：將提《電業法》95條廢止案

2018年11月26日 12:20 中時 張理國

以核養綠公投過關，賴揆上午證實，2025非核家園的唯一法源將失效，賴揆說，這是一個複決案，11月30日中選會公告3天內《電業法》相關條文失去效力，行政院後續會把廢止條文送到立法院審議，做公投結果的完備動作。行政院發言人Kolas Yotaka表示，對於能源配比問題，經濟部會重新規劃盤點。

民進黨力推2025非核家園，但最新民意透過公投複決，要求廢除現行《電業法》第95條第1項：「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」。賴揆說，他是「民主萬歲的人」，過去朝野針對相關議題各執立場，讓台灣停滯，今天有公投法可以解決爭執毋寧是一件好事情，所以他個人正面看待各項公投結果。

對於以核養綠公投過關，賴揆說，十項公投結果行政院的立場就是尊重，也會依照公投法進行，因為過程牽涉立法跟行政，將跟民進黨團共同討論，一定會按照公投法要求來完成。好比創制案，根據公投法第30條，3個月內行政院內要提出因應法案，送立法院審議，立院必需於下會期前要如期完成，複決案是公告三天內該法律或政策失效，政策調整部分雖然沒有明訂，但行政院會盡速完成調整。

賴揆進一步說，以核養綠是一個複決案，11月30日中選會公告3天內電業法相關條文失去效力，行政院後續會把廢止條文送到立法院審議，做公投結果的完備動作；但條文廢止很容易，11月30日公告後3天，電業法相關條文失去效力，後續能源政策調整要跟立法院共同討論，再完整跟社會大眾說明。行政院發言人Kolas也說，對於能源配比問題，經濟部會重新規劃盤點。

(中時 )