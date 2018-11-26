日本秋田縣副知事來訪 遠東航空明年再開秋田定期包機

2018年11月26日 12:22 工商 張佩芬

遠航營運長曾金池(左三)與秋田縣副知事堀井啓一（右四）率雙方代表合影。圖：遠航提供

秋田冬季樹冰。圖：遠航提供

秋田田澤湖。圖：遠航提供

遠東航空自2017年起推出日本秋田航線包機後，市場反應相當熱烈，日前秋田縣副知事堀井啟一特地率領秋田縣府觀光相關人員6名前來，除感謝遠東航空對於台日雙方交流的貢獻與支持，遠東航空與秋田縣也簽署合作意向書，決定延續包機熱潮，預計明年4月起夏季班表排定每週二、六執行桃園-秋田之定期包機。

遠東航空「桃園─秋田」航班在2018年期間，執行了24個來回，共48個班次數，搭載了包含台灣旅客3千人以上與日本旅客約3百人次。遠東航空看好秋田縣觀光之發展性，與日本秋田縣政府簽署合作意向書，由目前包機集中的秋季與冬季推廣到一年四季春夏秋冬的定期包機，規劃自明年(2019)四月起每週二、六執行桃園-秋田之定期包機。定期包機啟動前，明年二月有排了一整個月的賞雪包機。

堀井啟一表示，特別感謝遠東航空對於秋田的支持，包機航班定期化將增加當地民眾赴台觀光便利性與推廣行銷台灣，秋田縣已經做好準備了，除將規劃更多優惠迎接更多台灣旅客外，同時也承諾除了將安排更多體育或畢業旅行等之其他交流，也將致力於推廣日本秋田縣民眾赴台旅遊，將台灣的好山好景與好人文，介紹給日本旅客。

遠東航空營運長曾金池表示，非常感謝秋田縣堀井副知事特地來訪遠東航空，相信透過台、日雙方的合作與交流，可讓台灣更了解秋田的美好，秋田除了擁有世界知名的「秋田犬」之外，也有水深為日本第一，同時與樺福集團樺舍商旅高雄館所在之「澄清湖」結為姐妹湖之的「田澤湖」、以海岸線、夕陽景色優美及生剝鬼著稱之「男鹿半島」，還有在冬季的森吉山更可以看到有雪怪之稱的「樹冰」奇景，遠航將會全力宣傳秋田縣的美，並協助促進台灣各縣市政府與秋田縣之交流。

遠東航空桃園-秋田包機將日本秋田縣春天櫻花紛飛，夏季避暑祭典，秋田滿谷紅葉，冬天樹冰賞雪的四季景色，最快呈現給台灣民眾。行程訂位請洽各大旅行社：山富旅遊、名生旅行社、日紳旅遊、世興旅行社、逸歡旅遊、大都會旅行社、鼎運旅遊集團、富立旅遊、雄峰旅行社、吉帝旅遊、活力旅行社。

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