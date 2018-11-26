我就是自不量力！羅智強記者會宣布四階段參選總統

2018年11月26日 12:35 中時 實習記者 蕭靈璽

總統府前副秘書長羅智強在這次選舉中奪得40391的選票，成為北市最高票的新科市議員，但在24日選舉後兩日，便立即召開直播記者會，宣布開始四階段參選總統，更在記者會中表示，羅智強就是自不量力，從以前到現在都是這樣，因為任何事都是從不可能開始的。

羅智強表示這四階段參選總統，第一階段會進行六都的街講，並給自己三天的時間去思考自己是準備周延，並在29日發起記者會宣布是否進入第二階段，創建一個30萬人的LINE@平台，第三階段則是得到大家認同，爭取黨內提名，最後第四階段則是得到2020總統大選的勝選。

羅更在記者會指出，在這次選舉中，可以看見民進黨兩年執政破壞了民主法治，所以人民應該要在2020年總統大選給予其教訓，否則只會加速敗壞台灣的民主，更也看到選後「舊」國民黨的驕矜自滿和沾沾自喜，並大膽質疑今日國民黨真的得到大家的認同和支持嗎?，就算真的在2020年奪回執政權，可能也只會走上今日民進黨般的慘敗。

羅智強說:二三十年來台灣已經走入一種空轉的狀態，政治不鼓勵大家思考長期的台灣問題，而在乎一次又一次的勝負，所以藉著這次的參選，要來向大家說出對台灣的憂心，以及對未來台灣發展的看法，引領大家來討論，而羅也補充，自己所執著的也非個人的勝選而是國民黨的改造，若有真正的強將能夠代表國民黨角逐2020年的總統大選，自己也會強力力挺，但若那個強將是羅智強，那就當強不讓。

(中時 )