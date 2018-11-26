是否選立委？卓冠廷：目前沒有這個規畫

台中市府新聞局長卓冠廷26日受訪時表示，目前沒有選立委的規畫，對選舉結果，不要責怪他人，自己一定有做不夠的地方。（盧金足攝）

友善列印
中時

台中市長林佳龍落選，團隊重要成員台中市府新聞局長卓冠廷是否有選立委的規畫？民進黨中央黨部是否會徵召？對此，卓冠廷26日受訪時表示，目前沒有這個規畫，對選舉結果他也表示，不要責怪他人，自己一定有做不夠的地方，他認為這是很好的機會，讓大家沉澱，也思考未來。

卓冠廷表示，先前從記者領域離開後到國會辦公室2年，加上到市府新聞局4年，總共6年時間，幾乎沒有任何一天休息，雖說不會嫌累，但選後終於有一種放空的感覺，可以休息一下是蠻好的。

他說，整個市府團隊的認真、努力、甚至政績大家都有看到，但是從選票反映的結果，代表市府團隊仍有很大的檢討空間，「林市長也提醒要反求諸己、不要責怪他人，自己一定有做不夠的地方」。

媒體也詢問未來有何規畫？卓冠廷表示，他現在就是休息，在休息階段不會去想以後的事，這是一個可以放空的機會，以後的事情以後再說，沒有這麼急迫。

選後的變數，對將要當爸爸的卓冠廷是否有心理壓力？卓冠廷表示，不會有壓力，政務官不可能做一輩子，他認為就是把事情做好，他的小朋友3月要出生，這是很開心的事情，全家也在準備迎接新生命的誕生，趁此機會稍微休息一下，不見得是一件壞事。他也能有多一點時間，好好思考為何過去這4年來大家這麼努力，但最後反映在民意上的選票跟成績有落差，真的需要好好思考，他覺得這是現在最重要的事情。

(中時 )

我就是自不量力！羅智強記者會宣… 台南》民進黨台南市議員開第一槍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。