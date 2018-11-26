是否選立委？卓冠廷：目前沒有這個規畫

2018年11月26日 12:34 中時 盧金足

台中市長林佳龍落選，團隊重要成員台中市府新聞局長卓冠廷是否有選立委的規畫？民進黨中央黨部是否會徵召？對此，卓冠廷26日受訪時表示，目前沒有這個規畫，對選舉結果他也表示，不要責怪他人，自己一定有做不夠的地方，他認為這是很好的機會，讓大家沉澱，也思考未來。

卓冠廷表示，先前從記者領域離開後到國會辦公室2年，加上到市府新聞局4年，總共6年時間，幾乎沒有任何一天休息，雖說不會嫌累，但選後終於有一種放空的感覺，可以休息一下是蠻好的。

他說，整個市府團隊的認真、努力、甚至政績大家都有看到，但是從選票反映的結果，代表市府團隊仍有很大的檢討空間，「林市長也提醒要反求諸己、不要責怪他人，自己一定有做不夠的地方」。

媒體也詢問未來有何規畫？卓冠廷表示，他現在就是休息，在休息階段不會去想以後的事，這是一個可以放空的機會，以後的事情以後再說，沒有這麼急迫。

選後的變數，對將要當爸爸的卓冠廷是否有心理壓力？卓冠廷表示，不會有壓力，政務官不可能做一輩子，他認為就是把事情做好，他的小朋友3月要出生，這是很開心的事情，全家也在準備迎接新生命的誕生，趁此機會稍微休息一下，不見得是一件壞事。他也能有多一點時間，好好思考為何過去這4年來大家這麼努力，但最後反映在民意上的選票跟成績有落差，真的需要好好思考，他覺得這是現在最重要的事情。

(中時 )