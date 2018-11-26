西拉雅智慧行動旅遊服務 拍照打卡送好禮

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處推出智慧行動旅服，即日起與旅服人員合照，拍照打卡上傳臉書，就可向現場行動旅服人員兌換限量好禮。（西拉雅國家風景區管理處提供）

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為了提供最即時、最貼心的服務，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處推出智慧行動旅服，服務路線有關子嶺線及八田園區線，提供專業導覽服務、WI-FI熱點即時連線、智慧行動手機或平板掃描QRcode，立即連線在地旅遊導覽資訊，遊客不用再苦尋不著沒人協助，找景點更easy。

西拉雅管理處於目前規畫行動服務動線有兩條，包括旅客最多最熱門的風景點白河區-關子嶺溫泉區、官田區-八田與一紀念園區。行動旅服人員身著亮眼的黃色背心，背心上有行動旅服的LOGO「問i」，提供遊客即時服務。只要在西拉雅轄區看見行動旅服人員，可提出任何旅遊需求諮詢服務。

智慧行動旅服提供五大貼心服務，包括提供觀光文宣，鄰近交通指南、景點訊息等「多語諮詢服務」，供在地推薦遊程，讓不論是來自何處的旅客都可以暢遊西拉雅。因應現代旅客手機網路需求，提供「WI-FI熱點及充電服務」，來到西拉雅不用怕手機沒電、沒網路，還可協助旅客拍照留念。

此外，即日起與西拉雅行動旅服人員合照，拍照打卡上傳臉書，就可向現場行動旅服人員兌換限量好禮。除了行動旅服小禮之外，11月26日即將進入管理處成立13周年，於11月期間特別辦理「行動旅服慶周年 好禮相送」小活動，加碼送隱藏版在地特色伴手禮，數量有限，送完為止。

(中時 )

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