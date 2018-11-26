黨主席誰接棒？蘇貞昌：應由中生代承擔 願扮協助角色

2018年11月26日 12:27 中時 許哲瑗

九合一大選落幕，民進黨經歷重大挫敗，黨主席蔡英文第一時間辭職表示負責，至於後續將由誰接任，前行政院長蘇貞昌今表示，應該要由中生代承擔責任，「他願意扮演協助的角色」。

選舉落幕，蘇貞昌展開謝票行程，今早在立委吳琪銘陪同下，到土城車隊掃街謝票，蘇貞昌說，沒有達到支持者的期望，心情上一直抱著感恩跟拍謝，今天出來向市民朋友、支持者表示感謝，也表示拍謝，昨天也利用選舉完的星期天，打給黨內很多幫助過他的致謝，雖然人數太多沒有打完，但是接到滿滿的熱情鼓勵，都非常感謝。

民進黨在縣市首長選舉中遭到重挫，黨主席蔡英文辭職以示負責，蘇貞昌表示，民進黨遭受重大挫敗，應該檢討反省調整，應該由優秀的中生代來承擔更大的責任，「他願意扮演協助的角色」。

媒體問及行政院長賴清德算是「優秀的中生代嗎」？蘇貞昌說，他非常優秀，只希望他要穩住整個政局，繼續來讓國家向前進；至於外傳鄭文燦、林佳龍、陳其邁幾位接棒人選，蘇真昌心中是否有答案，他答，他不宜就誰做出個人做評論，但是整體應該是讓優秀的中生代來承擔更多的責任。

民進黨新北市黨部主委余天也兩度宣布，要在後天中常會上請辭，蘇貞昌表示，儘管選舉挫敗，但還是看到整個競選團隊非常優秀，選戰打得非常漂亮，結果不如預期，但不必否定，尤其整個選舉過程中，余天帶動、議員幫忙，大家都在努力，新北市的議員也在不利的狀況中，仍然守住了相當局面，努力也值得肯定，希望余天能穩住新北市黨部，讓民進黨能更快地前進。

(中時 )