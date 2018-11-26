5人300歲！鶴耳矇樂團為慈善演唱豁出去 熱力大爆發

2018年11月26日 12:27 中時電子報 戴安瑋

日月光集團財務長董宏思率領、擔任主唱的「鶴耳矇樂團」，昨舉辦公益慈善演唱會。（圖/日月光基金會提供）

「鶴耳矇樂團」已連續8年舉辦公益慈善演唱會，昨再度舉行時，擔任主唱的日月光集團財務長董宏思當場宣布，今年成功募集了106萬餘元，為歷年募得最多的一年，將捐助給創世基金會、勵馨基金會等15個團體時，現場400多位來自銀行界的代表興奮的歡呼鼓掌。董宏思說，明年將持續舉辦，歡迎大家共襄盛舉，一起做公益。

由日月光集團財務長董宏思率領、擔任主唱的「鶴耳矇樂團」，是於2010年開始舉辦年度公益慈善演唱會，今年進入第9年，每年各界會熱烈響應和捐款，加上日月光文教基金會提撥同等金額後，扣除活動相關支出後，會全數捐贈給公益團體，今年捐款有106萬4150元，為歷年募得最多的一年。

董宏思在演唱會開始前宣布此一消息，並說，該筆捐款將全數捐贈公益團體，包括創世基金會、勵馨基金會、流浪動物之家基金會、罕見疾病基金會、台灣導盲犬協會、家扶基金會等十五個公益團體，讓在場來自中國信託、國泰世華等銀行代表都high翻天，興奮的歡呼鼓掌。

「鶴耳矇樂團」今年的公益演唱會，選在Y17台北市青少年育樂中心10樓、花漾Hana展演空間舉行，約有逾400席座位，大家聆聽董宏思及其團隊5人，帶來的中英日韓流行歌曲時，熱力噴發，隨著節奏快舞。而樂團的五位成員年齡加起來也300歲，更是熱情有活力，一口氣連唱3小時，不喊累。

董宏思昨在公益慈善演唱會上，與各界分享日月光在企業社會責任過去一年努力的成果，並表示，即起為2019年日月光環保永續系列活動譜出序曲。日月光將持續舉辦環保及公益活動，持續推動環境教育、提升環境品質、降低環境衝擊及推廣環保藝文活動，為綠色環保與地球永續，貢獻最大心力。

(中時電子報)