初冬賞花趣！浪漫杜鵑飄新北！粉紅、桃紅比嬌豔

西洋杜鵑。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

不只淡淡三月天有花可賞！初冬到了，竟還有杜鵑可以賞！金山、萬里區是全台灣最大的杜鵑花苗產地，得天獨厚的天然條件加上新北市政府與金山地區農會的輔導，年產量占全台9成以上，原有品系加上新育成品種更多達300種以上。其中冬季就開始綻放的「西洋杜鵑」，花似玫瑰，比其他常見杜鵑更早進入花期。

金山、萬里各有一班花卉產銷班，杜鵑花苗產量每年約300萬盆，占全台灣總產量9成以上，不論是建築工程或是道路綠美化，都可以看到來自金萬地區的杜鵑。金萬地區會成為全台最大杜鵑花苗產地，是因早期園藝設施不普遍，金山多雨氣候恰好適合杜鵑花苗扦插繁殖。

早期透過金山磺港漁民將捕捉到的魚，經魚路古道挑過陽明山到士林換取柑橘，便順路將杜鵑花苗經陽明山帶回金萬地區生產。歷經花農二代50年的努力，從露天地植一路演變為黑軟盆栽培，目前已有約30公頃規模，原有品系加上新育成品系高達300 種，成為台灣杜鵑花的故鄉。

金山青農嚴慶榮表示，西洋杜鵑通常採盆花栽培，在金山地區每年10月中過後就會陸續開花，並於農曆年前盛開。希望在春季以前觀賞杜鵑的民眾，可以挑選西洋杜鵑栽植。另外現在也是山茶花與茶梅盛開的季節。

(中時電子報)

不只淡淡三月天 冬季也有杜鵑開。（新北市農業局提供）

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