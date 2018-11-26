核動力？陸首度證實開建第3艘航母

2018年11月26日 12:29 中時電子報 楊幼蘭

003型航母

有關解放軍打造第3艘航母的消息不斷在上熱傳，如今新華社官方微信公眾號的一篇文章，終於證實了這個消息。

據《澎湃新聞》網26日報導，在《6年前這個紅遍全國“style”，至今讓人心潮澎湃！》一文中指出，6年前11月23日解放軍首艘航母「遼寧」艦成功起降殲-15艦載機，6年過去，首艘自製航母業已試航，服役指日可待，而「新型航母也已經在船臺上有序建造」。

分析指出，新型航母也就是第3艘航母，而這是官媒首次證實解放軍正在打造第3艘航母。

今年2月27日，中國船舶重工集團公司官網刊出標題為《新征程，新謀劃！高品質發展的新時代，中船重工應該怎麼幹？綱要明晰前進方向》的戰略綱要中，便提及核動力航母。

綱要指出，要深刻把握海洋防務裝備發展面臨的形勢，深化海上軍事鬥爭準備，要求海軍武器裝備提質上檔、水準一流。

「我們必須堅決貫徹習近平強軍思想，以構建中國特色海上現代作戰體系為牽引，加快實現核動力航母、新型核潛艇、安靜型潛艇、水下無人智慧對抗體系、水下立體攻防體系和海戰場綜合電子資訊系統等攻關突破，增強基於網路資訊體系的聯合作戰能力、全域作戰能力，為海軍2025年實現走向深藍遠海的戰略轉型提供高品質武器裝備」。

專家認為，從中國軍事博物館最近展出的航母模型上，可以窺見中國003型航母未來的發展。（圖/網路）

而「遼寧」艦總設計師朱英富先前透露了中國航母彈射技術的情況，去年4月時，他在四川電子科技大學發表的主題演講中透露，目前解放軍同時在研究蒸汽彈射和電磁彈射技術。不過，他個人比較傾向較先進的電磁彈射技術，而這些技術一旦成熟，將會應用到未來的航母上。

朱英富當時說：「還有核動力，未來我國一定要搞，希望大家能耐心等待，相信我們很快能趕上世界先進水準。」

最近有大陸網友在軍事論壇上傳了「長江入海口的清晨」航拍照，披露了003型航母的最新發展。據新浪網軍事頻道報導，在江南造船廠片區一大一小兩個龍門吊下的3個箱體，疑似就是003型航母的3大分段。

分析指出，根據龍門吊寬度推測，003型航母的水線寬度保守估計在39-46米左右，預計接近美國的福特級航母。

專家廣泛預料，003航母將採傳統動力，採用電磁彈射技術，並使用殲-15T艦載戰機與空警-600預警機，因此排水量會比遼寧號和002航母更大。此外，盛傳003艦的飛行甲板也將採用像美軍航母般俗稱「大平板」的直通式甲板，而不是如解放軍前兩艘航母般的斜角甲板。

(中時電子報)