東奧正名公投失敗 學者：盧秀燕應積極搶救東亞青運主辦權

2018年11月26日 12:30 中時 楊家鑫

九合一選舉結果底定，台中市藍天再現，惹出重大爭議東京奧運正名公投亦遭到台灣民眾否決。中華戰略學會研究員張競受訪時表示，這是新任台中市長盧秀燕爭取恢復東亞青年運動會主辦權的好機會，首先主辦權尚未轉移，距離明年8月亦有足夠時間；其次，這是綠營搞砸的，盧爭取恢復，綠營也不敢說NO；第三，明年8月距離總統大選有近半年時間可發酵，若能順利舉辦，藍營大選氣勢將大振。

他說，此時是否應當嚴肅思考積極搶救第一屆東亞青年運動會主辦權，將考驗著台中市新當選執政團隊智慧與能力。

針對台灣推動東京奧運正名公投，將有可能使東亞青年運動會面臨政治風險與政治干擾，同時亦被認定為公開挑戰奧委會模式，東亞奧林匹克委員會協會於今年7月24日，取消台中市原先所獲主辦權。然而東亞奧林匹克委員會協會目前亦未指定任何其他城市接辦賽事，後續將要如何安排善後，其實還存留相當迴旋空間。

張競表示，權衡目前情勢發展，再考量東亞青年運動會原來預定舉辦日期為明年8月24日至31日，新任台中市政府盧秀燕團隊應嚴肅思考，並且採取積極作為，全力爭取恢復該項國際級大型綜合運動賽事。

他指出，盧秀燕團隊應當明確否決將另行舉辦亞太青年運動會，明確表達將遵守國際奧會規章，決不進行任何對抗與干擾；並且與中華奧會共同攜手合作，積極補強目前正在審理申覆案件相關事證，特別是提出公投結果，表達台灣民眾並未對政治干擾體育惡劣行為背書，爭取國際社會重視我參與並且主辦國際賽事權力與誠意。

張競認為，如能將林佳龍團隊無能所造成爛攤子順利處理掉，將是盧秀燕施政團隊展現其治理能力，建立政績先聲奪人，更是獲得所有鄉親肯定最佳契機。

另一方面，他也呼籲，如果盧秀燕積極爭取恢復主辦權，大陸也應積極回應。若能順勢走下台階，遠比再陷身於仲裁申覆過程，再大費周章去再找主辦城市省事得多。

他說，更重要的是，這能展現北京在處理兩岸關係的誠意。如今台灣業已透過選舉及公投展現誠意，假若台灣開口積極恢復主辦權時，球就落在北京那邊，如何接下讓整個事件從醜劇轉為喜劇收場，將考驗著北京智慧。

(中時 )