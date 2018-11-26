民進黨由中生代接班？林佳龍：已在第一線扮重要角色

2018年11月26日 12:39 中時 盧金足

民進黨在九合一大選挫敗，未來是否將由中生代接班？台中市長林佳龍26日在受訪時表示，事實上，民進黨的中生代都已經在第一線扮演重要的角色，這也是持續在發展的事情。民主政治是民意政治，反應這次選舉的結果，民進黨應該確實檢討與改進。

媒體也詢問，四年前林佳龍以近21萬票打敗前台中市長胡志強，四年後市長當選人盧秀燕也以領先他近21萬票當選，林佳龍對此的看法為何？

林佳龍表示，他不會從誰打敗誰的角度來看，社會普遍還是相當肯定市府的政績，民意背後呈現的有各種訊息，個人可以努力的部分，需要反求諸己，屬於更大的政治環境變化，需要去體察是如何累積的，投票的行為背後，有全國性的也有在地性因素，操之在己的我們檢討改進。

他說，與全國性比較有關的，將與黨內同志大家一起反省，讓下一步走出來的時候，可以真正的回應民意對我們的期待。

目前台中花博、捷運綠線及藍線等重大市政建設都在進行中，新任市長是否延續？林佳龍說，台灣是法治國家，市府重大政策都有經過議會同意與預算編列，除非新市長有新的決定，政府施政是延續的，展開交接的業務，一切將以新市長為依據，他也在市政會議上要求市府團隊配合做好交接的工作，以利新市長上任、無縫接軌。

選後林佳龍的臉書湧入上萬名民眾留言，充滿不捨與鼓勵，林佳龍表示，看到這麼多民眾的留言，讓他很感動，是很溫暖的鼓勵，「代表我們走過也留下痕跡，雖然沒有連任，我們將交給下一屆市府最好的基礎」。

大家也開始去思考，這四年市府做了不少事，他的太太甚至說，市府團隊用了四年的時間去做了八年的規畫，希望他們所奠定的這些基礎，有助於下一屆市長有更好的表現。

(中時 )