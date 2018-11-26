大陸官媒首次證實大陸第3艘航母正在建造

2018年11月26日 13:05 中時 楊家鑫

中國大陸已崛起為世界第二大經濟體，為保障越來越重要的海外利益，正大力發展藍水海軍，其航母研製進度受到外界關注。大陸官媒新華社26日刊文披露，繼首艘國產航母已試航，入役指日可待，「新型航母也已經在船臺上有序建造」。新型航母也就是大陸第3艘航母，這是大陸官媒首次確認大陸正在建造第3艘航母。

大陸第二艘航母在去年下水後，外界關注的重點開始轉向第三艘航母。大陸官媒新華社微信公眾號26日刊文指出，6年前11月23日大陸首艘航母「遼寧艦」成功起降殲-15艦載機，6年過去，國產航母業已試航，入役指日可待，「新型航母也已經在船臺上有序建造」。

新型航母也就是第三艘航母，這是大陸官媒首次確認大陸正在建造第三艘航母。對於大陸第3艘航母研製情況，大陸國防部此前也進行了回應，但沒有公開確認已經開始建造。

文章稱，2月27日，中國船舶重工集團刊發了一篇戰略綱要，提到了核動力航母。指出要深刻把握海洋防務裝備發展面臨的形勢。以構建中國特色海上現代作戰體系為牽引，加快實現核動力航母、新型核潛艇等攻關突破，為海軍2025年實現走向深藍遠海的戰略轉型提供高品質武器裝備。

文章指出，大陸第一艘航母「遼寧號」總設計師朱英富此前曾透露大陸航母彈射技術的研製情況，稱更為先進的電磁彈射技術一旦成熟，將會應用到未來的航母建造中。「還有核動力，未來我國一定要搞，希望大家能耐心等待，相信我們很快能趕上世界先進水準。」

當被問到中國海軍需要多少艘航母時，朱英富回答，「現在美國說他們需要10艘航母，我們可能不需要那麼多，但起碼應該有3艘，如果有條件，能有4、5艘更好。」

(中時 )