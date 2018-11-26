「姊妹臉」宋芸樺、夏于喬破天荒共演！吳可熙：常不小心搞錯

宋芸樺（左起）、吳可熙和夏于喬合作趙德胤執導的《灼人秘密》。（取材自吳可熙臉書）

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吳可熙主演新片《灼人秘密》今(26日)早殺青，她興奮在臉書發文，該片由她長期合作的導演趙德胤執導，趙德胤也在臉書透露吳可熙的編劇身份，「從原創編劇吳可熙那兒聽到這個原型故事到拍攝完成，整整2年！」令人驚訝的是，該片另2位女主角是在演藝圈中擁有「姊妹臉」的宋芸樺、夏于喬，吳可熙也在私人臉書開玩笑說：「榮幸與一對雙胞胎合作，讓我對戲時常常不小心搞錯角色！」

夏于喬昨日出席短片活動時，透露新片才剛殺青，原來就是和宋芸樺合作，她在臉書寫下：「謝謝給我這麼精彩的兩個月，珍惜也難忘，真的辛苦每個人了。」宋芸樺則表示該片是拍戲以來最大挑戰：「裡面也有我許多第一次的嘗試。雖然殺青了，但角色已經住在我的心裡，可能還要過一陣子，才能完全的脫離。」

據悉夏于喬和宋芸樺在片中並非家人關係，趙德胤也完全沒察覺2人外型相似，是在選角確定後，工作人員提醒之下，才知道外界常為這2位美女做「比對圖」，但趙德胤斬釘截鐵認為：「覺得本人一點都不像！」

趙德胤過往關注家鄉緬甸和東南亞議題，電影《冰毒》、《再見瓦城》和紀錄片皆在緬、泰完成，他首次全片在台取景，地點包含台北和台中，拍攝期長達2個月，講述一個鄉下女孩到城市追夢的故事，主題聚焦於女性奮鬥並伴隨懸疑緊湊劇情，和過往作品形式不大相同。

趙德胤在臉書表達感謝：「從修改劇本到籌資再到組團隊拍攝，一路困難重重，但幸運地受到許多前輩、貴人們的相助…才能讓這個故事繼續下去！每次拍完電影，我會對伙伴們肯定地說：『不敢說這部電影多好，但到目前為止，我覺得這絕對不會是一部差的電影，因為我們很努力地盡了全力！」

(中時 )

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