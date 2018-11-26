花蓮》廖大慶當選女兒戴婉容落選 感恩茶會悲欣交集

花蓮市主商里長當選人廖大慶舉辦感恩茶會，道賀人潮多。（范振和攝）

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花蓮市主商里長當選人廖大慶和主勤里長落選人戴婉容（左） ，父女舉辦感恩茶會。（范振和攝）
花蓮市主商里長當選人廖大慶答應任內捐出薪水充作社區發展基金，律師陳鈺林（右）願當見證人。 （范振和攝）

花蓮市參選主商里長的廖大慶，和參選主勤里長的女兒戴婉容，廖大慶當選，中斷對手楊水泉尋求「10連霸」紀錄，而戴婉容不幸敗北；25日晚間舉辦感恩茶會，歡愉和落寞心情全在臉上。

國民黨提名84歲的楊水泉尋求「10連霸」，面臨4位無黨籍參選人挑戰，選舉結果出爐，他拿下116票，不敵勁敵廖大慶164票，其餘3人李美香13票、徐渙騰票、鄭文男46票。

昨晚感恩茶會中，廖大慶高興地與親友寒暄，提及會兌現將任內薪水全數捐作社區發展基金，成立里民子女獎助學金、急難救助金等的承諾，律師陳鈺林到場致意，聲稱一定會當見證人。

廖大慶指出，主商里與毗鄰的主勤里，原是花蓮市商業區、精華區，如今風華漸褪，他在12年前參選主勤里長時，即提出活動中心設立案，由於戰敗，至今沒有下文，25歲的女兒戴婉容「代父出征」，挑戰尋求9連霸的賴正雄，同樣鍛羽而歸。

感恩茶會中，看得出來，賓客恭喜聲中，廖大慶難掩興奮，但戴婉容則一臉落寞，不少人安慰25歲的戴婉容還年輕，此次只是小輸對手94票，不妨就在父親廖大慶旁先當義務「實習生」，再徐圖未竟志業。

以「樂活主商．幸福加分」為主訴求的廖大慶說，他將設法找空地置放貨櫃屋，讓街友有個遮風避雨處，並成立街友環保隊，回復好手好腳的街友自信心；另，他也會租屋成立活動中心，讓里民與長者有個聚會場所，以期凝聚全里向心力。

(中時 )

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