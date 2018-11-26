談大陸第一大核心利益 陸媒：發展利益高於領土問題

友善列印
中時

中印洞朗邊界對峙後的首次邊界談判24日在成都舉行，兩國邊界局勢似乎走向和緩。大陸鷹派媒體《環球時報》總編輯胡錫進刊文稱，大陸的第一大核心利益是實現進一步的經濟社會發展，所有其他的利益都應該排在這個之後」。他強調，「當前沒有領土問題走到發展利益前面去的真實急迫性」。「中國各種對外摩擦，我們有時能主動，有時會被動些，國人大概不能有我們每一次都必須贏的期待。」

大陸《環球時報》總編輯胡錫進日前在微博刊文指出，他認為，中國的第一大核心利益是中國實現進一步的經濟社會發展，保持全域性的政治穩定，進而完成中國的現代化。所有其他的利益都應該排在這個第一大核心利益之後。然而在輿論場上，這一最大的核心利益經常被擠到後面。

他指出，最常見的就是領土問題。領土當然也是中國的核心利益，但領土問題高度敏感，具有強烈的零和性質，各國、各方的最大公約數是共同遵守維持現狀原則。

他說，在現實條件下，解決邊界問題的唯一穩妥、有效途徑是談判，當無法通過談判解決問題時，最好的做法就是管控分歧。由於中國有強大的力量，對管控邊界摩擦有較強的主動性。因此領土問題總的來說處於中國掌控中，這方面並不存在大的危機。他並強調，當前沒有領土問題走到「發展利益」前面去的真實急迫性。

胡錫進表示，只要分歧存在，領土的細節性摩擦總是有可能出現。這個時候中國社會要實事求是地評估那些摩擦的性質，不宜將它們過度上綱上線，彷彿中國遭遇到危及整個國家命運的挑戰。

他說，「中國各種對外摩擦，我們有時能主動，有時會被動些，國人大概不能有我們每一次都必須贏的期待。哪個國家恐怕都不能這樣想。」

(中時 )

滬指早盤小漲0.29％ 地產股領軍　恆指早盤大漲1.69％

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。