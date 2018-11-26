談大陸第一大核心利益 陸媒：發展利益高於領土問題

2018年11月26日 13:05 中時 楊家鑫

中印洞朗邊界對峙後的首次邊界談判24日在成都舉行，兩國邊界局勢似乎走向和緩。大陸鷹派媒體《環球時報》總編輯胡錫進刊文稱，大陸的第一大核心利益是實現進一步的經濟社會發展，所有其他的利益都應該排在這個之後」。他強調，「當前沒有領土問題走到發展利益前面去的真實急迫性」。「中國各種對外摩擦，我們有時能主動，有時會被動些，國人大概不能有我們每一次都必須贏的期待。」

大陸《環球時報》總編輯胡錫進日前在微博刊文指出，他認為，中國的第一大核心利益是中國實現進一步的經濟社會發展，保持全域性的政治穩定，進而完成中國的現代化。所有其他的利益都應該排在這個第一大核心利益之後。然而在輿論場上，這一最大的核心利益經常被擠到後面。

他指出，最常見的就是領土問題。領土當然也是中國的核心利益，但領土問題高度敏感，具有強烈的零和性質，各國、各方的最大公約數是共同遵守維持現狀原則。

他說，在現實條件下，解決邊界問題的唯一穩妥、有效途徑是談判，當無法通過談判解決問題時，最好的做法就是管控分歧。由於中國有強大的力量，對管控邊界摩擦有較強的主動性。因此領土問題總的來說處於中國掌控中，這方面並不存在大的危機。他並強調，當前沒有領土問題走到「發展利益」前面去的真實急迫性。

胡錫進表示，只要分歧存在，領土的細節性摩擦總是有可能出現。這個時候中國社會要實事求是地評估那些摩擦的性質，不宜將它們過度上綱上線，彷彿中國遭遇到危及整個國家命運的挑戰。

他說，「中國各種對外摩擦，我們有時能主動，有時會被動些，國人大概不能有我們每一次都必須贏的期待。哪個國家恐怕都不能這樣想。」

(中時 )