弘光與義大利ALMA簽約 美食教育更上層樓

2018年11月26日 13:25 中時 陳淑娥

艾伯特．柏瑞拉帶領學生烹調鴨胸沙拉、三色摩扎瑞拉乳酪佐蕃茄等午宴的經典義大利美食。（陳淑娥攝）

ALMA品酒老師和弘光品酒老師廖國智，在新穎的品酒教室示範品評義大利、台灣紅酒訣竅。（陳淑娥攝）

弘光科大與義大利ALMA廚藝學院交流多年，26日舉辦「餐飲教育中心啟用暨義大利ALMA學院簽約儀式」，簽約活動更列入「義大利世界美食周」，也是美食周首次在國內大學舉辦，而弘光15名學生將於明年赴ALMA學習及實習1年，每人近60萬元費用全免。

「餐飲教育中心啟用暨義大利ALMA學院簽約儀式」26日登場，在義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表蕭國君、台北貿易組主任夸特洛奇及高中職校長等來賓的見證下，弘光科大校長黃月桂和ALMA廚藝學院總經理安德列簽訂合作協議書。

黃月桂指出，餐飲教育中心以接軌業界多元服務需求來設計，有品酒、飲調、餐服三間新型餐飲的專業教室，涵蓋中西餐、宴會、雞尾酒宴等功能服務，兼具教學、檢定考試、實務操作等項目，設備齊全，同時也能提供企業教育訓練、國際教學。這次簽訂合作協議書，將進一步加強雙方教學、實習等合作事項。

弘光聘請義大利籍助理教授艾伯特．柏瑞拉在ALMA受訓後，上學期開始駐校上課，餐旅管理系從全系近180位學生中，遴選出15名學生將於明年1月到ALMA廚藝學院學習及實習1年，由教育部高教深耕計畫及學校經費支應每人機票、住宿、學費總共近60萬元。

ALMA品酒老師和弘光品酒老師廖國智，在新穎的品酒教室示範品評義大利、台灣紅酒訣竅；弘光餐旅系老師帶領即將前往義大利的學生，製作烤乳酪番茄小點、茴香鮭魚卵煎餅，供與會來賓品嚐。艾伯特．柏瑞拉也帶領學生烹調鴨胸沙拉、三色摩扎瑞拉乳酪佐蕃茄等午宴的經典義大利美食，他告訴學生說，ALMA學院光義大利麵料理方法就有144種，他先教基本的3種。

曾獲國際美食比賽大獎的大三學生林雨論說，第一時間得知有機會去義大利學習，尤其學校贊助經費，更要努力爭取學習，「1年60萬補助真的很多，讓我可以放心出國精進廚藝。」烘焙選手廖于儀說，現在先跟艾伯特老師學基礎課程，希望到當地馬上銜接更高階的課程。大三學生林聖棊是唯一被選送前往義大利的外場人員，他指出，想要體學習西餐之母的餐飲精神，培養自己成為內外兼具的人才。

弘光科大指出，ALMA廚藝學院由義大利當代料理之父葛提耶洛．瑪切希（Gualtiero Marchesi）創辦，一直致力於推廣義大利經典料理，並將義大利菜帶往全新高度。ALMA廚藝學院總經理安德列表示，ALMA傳授專業烹飪、甜點、烘焙等餐旅服務，在義大利有著重要地位。

(中時 )