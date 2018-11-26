賴菊獲慰留 凸顯民進黨深層領導危機

2018年11月26日 13:09 中時 周毓翔

行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊在九合一大選後都口頭請辭，不過今天兩人都接受慰留，協助穩定政局。這樣的結果出來引發外界一片譁然，就連民進黨人都覺得不可思議，敗選負責竟然還會被慰留，這也凸顯了民進黨潛在的領導危機：找不到人。

這個「找不到人」可能是兩種「找不到人」，一種是民進黨實在找不到可以在這敗選頹勢中，可以逆轉執政問題的政務官群，行政院長請辭就是內閣總辭，各部會首長都可能要重新調整，民進黨在大選中受到民意強大反彈，顯示黨的路線受外界質疑，要找到願意在民意反對聲浪下還願意跳下去當政務官的人，相當不容易。

另一種「找不到人」，也是民進黨每次敗選都要面臨的「派系之爭」，就蔡英文總統執政至今長期是以親英系及新潮流為主，反觀謝系、正國會及美麗島系長期被排除在決策圈外，賴菊留任坐鎮，看似要鎮住黨內最大系的新潮流，不得不做的決定，但也可能挑起長期被排擠的正國會等派系不滿。

賴菊留任，不禁讓人好奇，小英難道不信任黨內其他派系的人嗎？又或者是說，小英其實根本沒有能力號令派系團結？由賴菊聯合組成的新潮流政權，在選後無可避免將被黨內其他派系逼宮，地方的敗選與中央執政的問題肯定難以脫鉤，小英的領導勢必將受到挑戰。

民進黨在九合一大選嚴重挫敗，黨內出現各種檢討聲浪，小英在關鍵時刻，竟然讓應該對選情失利負責的執政團隊繼續延續，只是凸顯了她領導的無能，是不是找不到人願意替他做事？又或者是他想不到方法可以領導黨內各派系？小英已經辭掉黨主席，黨主席勢必將成為兵家必爭之地，若小英領導出現問題，會不會出現黨中央與行政團隊不同調的狀況？

(中時 )