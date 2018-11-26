歐陽龍落選女兒送暖 娣娣被翻出舊影片酸爆：不是說爸爸很多餘？

2018年11月26日 13:13 中時電子報 吳品瑤

九合一選舉結果幾家歡樂幾家愁，轉戰政壇的歐陽龍本次競選台北市第六選區(大安、文山)市議員，以1千多票之差連任失敗，終止5連霸紀錄，而不少網友分析，歐陽龍此次落選，恐怕跟女兒們新聞太多有關，「幾乎都是在處理女兒的負面消息」，導致選情受影響。

歐陽娣娣IG貼文。(翻攝自歐陽娣娣IG)

歐陽龍本屆選舉尋求連任失敗，被推測選情受到女兒們的新聞所影響，所幸政治生命受挫，回家了還有愛女們給安慰，大女兒妮妮昨在IG感性發文，「我堅信只要善待這個世界這個世界也會善待你的」，小妹娣娣則是貼出了爸爸的背影，用英文寫下：「你是這世上最棒的爸爸，謝謝你為我做的一切，我會永遠支持你，就像妮妮說的，你永遠是我們的超級英雄，我好想你，最棒的爸爸我永遠愛你，啾！來自你最可愛的寶貝娣娣」。

歐陽龍落選，女兒們忙送暖，么女娣娣甚至發長文，稱爸爸永遠是她們心中的超級英雄，沒想到暖心安慰卻遭酸爆，有網友翻出三姊妹之前拍的影片，當時歐陽娣娣被兩個姊姊笑說是家裡「最多餘的人」，娣娣當時不滿回嘴：「才不是！最多餘的人是爸爸好不好！」，如今這段話被翻出，有網友酸娣娣：「不是說爸爸很多餘嗎？」，歐陽娣娣也急忙出面滅火：「那都是開玩笑的」。

(中時電子報)