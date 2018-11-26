陸駐美大使：台灣問題最敏感 陸美地動山搖

2018年11月26日 13:20 中時 林勁傑

正逢中美建交40 年，回顧並展望未來，雙方最需注意與妥善處理的問題為何？大陸駐美大使崔天凱直指，台灣問題。他說40年來至今台灣問題還沒有完全解決，這是中國當年內戰所遺留，但由於美國強力介入，中國至今還未實現統一。台灣問題始終是涉及中美關係最重要、最敏感問題。從這幾十年的雙邊關係發展看，此問題處理好，中美關係總體上就穩定；處理不好，「那確實是地動山搖的問題。」

崔天凱接受澎湃新聞專訪時表示，中美建交40年，到現在為止還有一些沒有完全解決的問題，比方說台灣問題。台灣問題實際上是中國當年內戰遺留下來，但由於美國的強力介入，中國到現在還沒有實現統一。中美之間三個聯合公報的核心問題就是台灣問題，就是一個中國原則，美國官方政策叫做一個中國政策。

「美方在台灣問題上開了口子」，崔天凱稱，在與中國建交的時候，通過了一個所謂「台灣關係法」，大陸從當時就反對。實際上，「美國是留了一手，給自己留下了干涉中國內政、阻礙中國統一的口子」。

「台灣問題始終是涉及中美關係全域和基礎的最重要最敏感的問題」。崔天凱強調，從這幾十年的雙邊關係發展看，台灣問題處理好了，中美關係總體上就能穩定。儘管也有其他種種問題，包括貿易等等，但是不會動搖根本。但是台灣問題如果處理不好，「那確實是地動山搖的問題」。而這個問題現在還沒有徹底解決。

(中時 )