排3小時投公投 開票所超扯計票方式「拿人民當白痴」

排3小時投公投 開票所超扯計票方式「拿人民當白痴」(翻攝自臉書)

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中時電子報

這次的選舉堪稱史上最複雜、民怨最多、排隊最久的投票日，開票更是一路從下午6點開到隔天凌晨，讓民眾熬夜等結果，中選會主委陳英鈐更為此事下台。但現在傳出，公投案的開票方式，竟是選務人員席地而坐、把公投票當數鈔票，離譜行徑根本是在糟蹋選民辛苦排隊的結果。

中選會事先公布的公投開票模擬影片，是先依各案分類成同意票、不同意票、無效票三區，再依序唱票「同意票1票、2票、3票，唱到100票，每100票做一個固定」。

但有網在臉書爆料，台北一間教會票所，直接跳過唱票，把一堆公投票撒在地上，票務人員坐地板「數鈔」，跟中選會說的方式完全不一樣。更誇張的是，第86、87號投票所「沒有開公投票，而是將票分類綁起來就寫數量」，被質疑開票的公正性。

對此，網友氣得大罵，「這是在開票？拿人民當白痴耍」、「終於有影片佐證了，彰化也有從頭到尾沒唱票的開票所」、「真是世界丟臉！」、「太扯了，完全沒有公信力」。

也有網友平反，「中選會的sop就是這樣QQ」、「公投明明就是要唱票，18號突然就改不用，這根本有問題，規定說改就隨便改」、「我是當選務的，如果要造假，這些選務有一半都是公職人員，要拿飯碗來冒險誰敢；另外大家一直要求唱票，我敢說如果要求唱票，絕對會到早上也開不完」。

(中時電子報)

文章來源：FB

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