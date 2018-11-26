大里第一公有市場閒置空間活化修繕工程

李天生爭取大里第一公有市場，閒置空間活化修繕工程！日前正式動工，將改建為供餐中心及社福活動場所。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

長期淪為蚊子館的大里第一公有市場，經市議員李天生及地方各界反映爭取後，市政府花費4500萬元進行閒置空間活化修繕工程，日前正式動工，將改建為供餐中心及社福活動場所；未來將每天製作便當，提供屯區弱勢族群、獨居老人享用。

李天生說，任內極力爭取「大里社福鐵三角工程」，分別是大里兒童及青少年服務福利中心、甲興綜合社會福利大樓及供餐中心，前2項工程已經順利完成，供餐中心是最後一塊拚圖；預期完成後，將提供兒童、青少年、婦女、老人、外配、身障朋友及弱勢族群完整的服務，讓大里地區社會福利工作更為健全。

李天生表示，位在大里德芳路的大里第一公有市場，由於生意清淡，淪為蚊子館，長期閒置，備受地方詬病指責，經積極爭取活化利用，市府將市場用地變更為文教用地，並推動閒置空間活化利用，日前完成工程發包、動工，預計明年3月完成。

社會局社會長青科長何榮松說明，該項工程經費4500萬元，1樓為供餐、送餐中心，2樓社福集會、活動場所，預計每天製作便當供應屯區弱勢族群及獨老人享用，至於供餐對象及便當製作數量，將在OT招商後，由得標商廠商進一步評估。

何榮松說，大里第一公有市場為5樓建物，除1、2樓進行活化利用外，3樓提供大里體育會使用，4、5樓為台中市立圖書館大里德芳分館；市立圖書館館長張曉玲說明，為維護民眾進出安全，德芳分館在施工期間暫停開放，並將在沒有安全顧慮之後再行開放，封館期間請大家前往大里分館或大新分館借書及閱讀。

(中時 )

排3小時投公投 開票所超扯計票方… 靜宜西文系學生赴西語國家遊留學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。