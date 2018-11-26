準議員陳榮基涉嫌買票 25萬元交保

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以2294票順利當選山地原住民市議員的復興區農會總幹事陳榮基，涉嫌透過張姓樁腳、胞妹等人以每票1至2千元向選民買票，桃檢調繼上周聲押獲准張姓樁腳，25日再度發動搜索，陳和妹妹都坦承不諱，被依違反選罷法投票行賄罪25萬元、5萬元交保，陳案至今已繳回18.2萬賄款。

以無黨籍身分順利在11月24日激烈選戰中脫穎而出，成為準山地原住民市議員的59歲陳榮基，涉嫌在今年8、9月間，委託69歲張姓樁腳，規畫在桃園市都會區各地，以每票1000元至2000元不等金額向選民行賄，賄款則由競選總部資金支付。

桃園地檢署主任檢察官康惠龍和檢察官楊朝森接獲檢舉，上周指揮桃園市調查處、大溪警分局，一連傳喚陳男的10名親友到案，張姓樁腳當庭收押禁見，其餘親友則2萬至5萬元交保，檢調投票日隔天立即拘提陳姓當選人和其53歲的胞妹，以及59歲林姓樁腳、54歲江姓樁腳，並約談複訊62歲王姓樁腳。

陳男坦承授意，陳女也自承交付賄款給張男，江姓小樁腳也坦承收受賄款，並當庭繳回4.5萬元賄款，檢方複訊後，依違反《選罷法》投票行賄罪嫌重大，將陳榮基25萬元交保、陳妹則5萬元交保，其餘請回，檢調將持續擴大深入追查，追回更多不法所得。

(中時 )

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