靜宜西文系學生赴西語國家遊留學、商務實習人數 全國之冠

2018年11月26日 13:52 中時 陳世宗

學生也以短講、各國特色攤位、現場烹調異國料理等成果展示，分享學習歷程與心得！（陳世宗攝）

學生透過實習從中瞭解異國文化，並提升語言溝通能力。（陳世宗攝）

學生最大收穫是體驗學習多樣性，同時提升語言、獨立、自信、多元包容力及廚藝，也從中找到自我定位及未來目標！（陳世宗攝）

靜宜大學西班牙語文學系搭起與西語系國家重要橋梁！透過靜宜「411遊留學」制度，及教育部「學海築夢」等系列計畫補助，西文系今年高達30位學生參與西班牙姐妹Salamanca及Valladolid留學；41位學生獲獎學金補助，至西班牙、墨西哥、巴拉圭、哥倫比亞等國知名企業，進行專業實習，人數居全國大學相關系所之冠。學生也以短講、各國特色攤位、現場烹調異國料理等成果展示，分享學習歷程與心得！

西文系主任林姿如說，拉丁美洲是台灣外交重鎮，文化經濟及商務交流與日俱增！該系培育西語專才，學生藉由遊留學及國外專業實習，加深西語國家的文化、經貿等素養，以提升口語及職場專業能力，成為具國際觀的全方位西語溝通人才。期望透過西文系教師團隊的專業規劃，及學校「411遊留學」制度與教育部學海系列計畫補助，協助優秀及弱勢學生出國研修及專業實習，夢想起飛！

西文系副教授何國世表示，拉美國家雖然語言特殊、距離台灣遙遠，但卻是極具潛力的新興經濟區域；鼓勵學生積極參與實習或遊留學機會，以開放心胸，勇敢接受異文化衝擊；並貼近瞭解當地企業運作模式、風俗習慣，提升國際移動力及就業力。

「到國外學校當交換生，是進入靜宜大學設定的目標！」西文系四年級張雅心說，很開心能獲「學海飛颺」與靜宜獎學金補助，一圓出國夢想；剛到西班牙，基本語言溝通沒問題，最大瓶頸是不敢融入當地生活圈，不易結交知心朋友。最大收穫是體驗學習多樣性，同時提升語言、獨立、自信、多元包容力及廚藝，也從中找到自我定位及未來目標！

「當地生活是學習語言最快速的方法！」虎喻煊表示，很幸運申請創校超過800多年歷史的西班牙「薩拉曼卡大學」，及當地「銀色之路」露營區實習。在薩拉曼卡大學，協助整理分析資料；「銀色之路」則學習露營區相關業務。實習過程收穫豐碩，在異地生活能學習獨立，也從害怕開口說話，到有勇氣與外國人溝通，並在不斷修正口語對話的錯誤中成長。鼓勵學弟妹勇敢追夢，大學生活絕對精彩。

西文領域資深教師蕭耀松及林娟娟所帶領的「勇闖哥國、希望無窮」商務暨語言文化實習團隊，學生於哥倫比亞的「紡織布料進口、批發及營銷公司」，學習如何管理店面、盤點庫存、檢查進出貨明細及行政工作協調等，從中增加實務經驗，為大學生涯留下美好回憶！

學生團隊也到墨西哥最大台商「梁氏企業」進行二個月實習，該集團在當地經營多達13個事業群，管理1,500位墨籍、300位台籍員工。從中瞭解如何經營「布料店」，同時體驗與台籍、墨籍員工相處的異國文化，並提升語言溝通能力。

巴拉圭成立超過25年的木質地板公司Mademos S.R.L.也是學生實習的場域，工作內容為提貨單製作、文件翻譯、廠商詢價等。公司特別提供舒適完善的食宿環境，假日還有美食、馬會、木工實作等生活驗驗，擴展學生國際視野及不同價值觀。

學生除分享遊留學及實習歷程的心得、影片，也以攤位展示海外實習公司的服飾、提袋、鞋子及紅酒等產品，並分享編織包、鑰匙圈等特色文物。學生烹調西班牙水果酒、牛肉麵包、西班牙烘蛋、鮪魚蕃茄沙拉、蒜香蝦麵包等美味佳餚，讓與會者品嚐各國道地美食！

(中時 )