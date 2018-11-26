丁守中提選舉無效 于美人：「進也不是退也不是」！

于美人今出席看新老戲活動。（盧褘褀攝）

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于美人今（26日）特地出席辜公亮文教基金會活動，站台推薦京劇《新老戲》，談到九合一選舉綁公投，直呼：「史上第一次開票，可以到天長地久」，覺得很不可思議！卻因隔天還有工作沒法看完全程開票，她表示，投票當天，也是有錄影工作，原本要去投票，發現一時半刻無法結束，所以便請了兒子與女兒先去排隊，等到快排到了，她再從錄影現場趕去投票，來來回回跑了好幾趟。

一雙兒女今年剛滿18歲，第一次投公投，于美人早從一個月前就跟他們討論公投內容，中文系畢業的她不懂公投內容為何用得這麼饒舌，還建議下次可以改成白話一點，她表示：「其實九合一很快，就是卡在公投，還有很多人不知道怎麼蓋。」兒子跟女兒在投票前一天晚上跟同學講電話，所以就用他們沙盤推演內容。

她認為，這次公投雖然瑕疵很多，但真的很珍貴，「台灣人還是要珍惜福氣，我們只排一個半小時就可以投到票，很多地方國家排一輩子都沒辦法投到票。」讓她感到很驕傲，若以後還有地方選舉綁公投，她會把折疊椅、遮陽帽、水都要準備齊全。

至於台北市長選戰激烈，甚至因為投票大排長龍，意外扯出邊投票邊開票的爭議，于美人則表示，開票過程很重要，若因此牽扯出爭議「事後再驗票重新來，再花的時間更久」，反而更浪費人力，丁守中提選舉無效通過了，風險就是再重選一次，「所以最為難的就是丁守中，進也不是、退也不是」。

(中時 )

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